Politieke spelletjes: bij de VVD laten ze de bal lekker rollen deze zomer

Er is voetbal en we hebben zin in wat leuks na dit coronajaar. Bij de VVD bedachten ze daarom iets: een VVD-stickeralbum in de geest van het goeie ouwe voetbalplaatjes sparen. In plaats van Quincy Promes inwisselen voor Ryan Gravenberch kunnen we nu onze dubbele Rutte ruilen voor de zeldzame Haya van Someren. Op Instagram en TikTok doet de demissionair premier zelf mee aan de promotie, met achter hem de volle boekenkasten van de perszaal van de VVD-fractie. Op tafel ligt een verweesde voetbal.

Op de link met het EK 2021 is natuurlijk niets aan te merken, de politieke timing geeft te denken. Zaterdag ging het eerste filmpje online, met Kamerlid Bente Becker die met hakken aan de bal tweemaal hoog weet te houden. Lang hoefde de VVD niet te wachten op reacties. Sociale media stromen inmiddels over. “Ik heb Rutte nu drie keer, wil iemand ruilen?”, is nog een van de mildere. “Zitten de slachtoffers van de toeslagenaffaire hierop te wachten?” “Een spelletje memory was ook leuk geweest.” “Ik spaar al de plaatjes van het CDA.”

Kunnen we uit de opstelling die de VVD zelf maakt voor hun ‘EK 2021-stickeralbum’ nog iets afleiden voor de moeizame formatie? Op doel staat waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans, die volgens haar eigen biografie wel houdt van een sportieve uitdaging. De afgelopen tijd hielp ze de ballen uit het doel houden voor haar aanvoerder Rutte, die zelf in de spits staat. Met naast hem Pieter Oud, weliswaar al overleden maar als oprichter van de partij onmiskenbaar iemand uit de liberale voorhoede. Op de rechterflank hoefde de partij niet lang te zoeken, vandaar dat ook op links een rechtsbenige staat. Hart van de verdediging is Klaas Dijkhoff, voor wie de VVD kennelijk nog geen alternatief heeft gevonden, met als voorstopper de bitterbal, inmiddels een bejaard VVD-cliché.

Het stickeralbum roept qua mislukte timing enige herinnering op aan het schaatsrondje van Wopke. Maar de combinatie politiek en spelletjes is natuurlijk goud. Voor de donkere kerstdagen van 2016 onder het tweede kabinet-Rutte bedacht GroenLinks het bordspel ‘Zetelbord. Een spel vol gevaren’. Benodigdheden voor de spelerspoppetjes kon je gewoon uit je keuken halen: voor Asscher een elastiekje, CDA-leider Buma een broodkruimel, voor Wilders een aansteker, Henk Krol het stofdoekje, Roemer een pleister, Rutte een muntje en Klaver van GroenLinks uiteraard een magneet. Dat was een krap jaar voordat GroenLinks met de zetelwinst toch niet in een coalitie stapte. De spelregels hield GroenLinks simpel, in de categorie: iemand uit je fractie heeft gelekt. Zoek uit wie en sla een beurt over.

Politieke spelletjes 1. Koehandel (Ravensburger) 2. Intrige (Amigo) 3. Fractie (Clipper, alleen tweedehands)

Wie ernaar op zoek gaat – zoals de redactie van deze rubriek uiteraard deed – ziet ineens overal politieke spelletjes. Neem het bordspel Watergate: touwtrekken om geheime stukken, waarbij de adviseurs van de machthebbers informatie geheim moeten houden, terwijl de journalisten voor het einde van het spel genoeg bewijzen moeten verzamelen. Uit het dagelijkse leven van de Trouw-redactie gegrepen.

Daarom deze week een oproep: kent of bezit u nog politieke spelletjes, liefst gezelschapspellen die ooit door een politieke partij zijn bedacht? Dus niet die louter informatieve bordspellen als ‘Zeteldans’ of ‘Hart van de democratie’, die eerder verplichte schoolkost zijn. We zoeken politiek vermaak om deze zomer het lange wachten op de formatie wat te verzachten. Mail uw tips en ruilverzoeken voor dubbele VVD-stickers naar parlement@trouw.nl