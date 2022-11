Politiek mist perspectief voor boeren in stikstofplannen kabinet

Zowel coalitie als oppositie zijn overwegend positief over de kabinetsplannen om uit de stikstofimpasse te komen. Toch mist er volgens de meeste partijen nog steeds één ding: perspectief voor de boeren.

Laura Bromet (GroenLinks) is blij dat het kabinet ‘eindelijk naar de natuur luistert’. Maar volgens haar ontbreekt er ‘weer’ perspectief voor de boeren. “Hoe kunnen de boeren die blijven een goede boterham verdienen en bijdragen aan een bloeiende natuur? En hoe voorkomen we dat uitkoopregelingen meteen worden overgemaakt naar de Rabobank?”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot sluit zich hierbij aan. De Groot vindt dat boeren zo snel mogelijk moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat ze bijvoorbeeld weten hoe ze een omslag kunnen maken naar kringlooplandbouw.

Eerste stap

Coalitiepartner CDA vindt dat het kabinet “een belangrijke eerste stap” heeft gezet in het bieden van perspectief. “Wel roepen we het kabinet op om dit jaar nog duidelijkheid te geven over de exacte definitie van piekbelasters”, zegt Derk Boswijk.

De ChristenUnie herkent in de kabinetsplannen ‘een uitgestoken hand’ naar de agrarische sector. Kamerlid Pieter Grinwis is positief over de plannen van landbouwminister Piet Adema om een landbouwakkoord te sluiten. Grinwis is er ook tevreden dat het kabinet het initiatief neemt in de handel in stikstofrechten.

De BoerBurgerBeweging (BBB) is kritischer. “Nog niks concreets”, schrijft de partij in kapitalen op Twitter.

Ook volgens de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) ontbreekt het in de kabinetsplannen aan perspectief. Zo is er volgens de brancheorganisatie nog geen duidelijkheid voor de zogeheten ‘Pas-melders’ die nog geen natuurvergunning hebben. Die klacht klinkt ook bij boerenactiegroep Agractie.

Vraag of het genoeg is

Johan Vollenbroek, die met zijn actiegroep MOB veel stikstofprocedures is gestart, is gematigd positief. Hij vindt het “in principe goed” dat de veestapel waarschijnlijk zal gaan krimpen. “De vraag is of het genoeg is.”

Bouwend Nederland is optimitistisch over de kabinetsplannen. Volgens voorzitter Maxime Verhagen is “het einde van de stikstofcrisis in zicht”, omdat het kabinet zich voor het eerst echt inzet voor het terugbrengen van de stikstofuitstoot.

Lees ook:

Minister Christianne van der Wal: ‘De balans tussen economie en natuur is verwaarloosd, die moet terug’

De nieuwe stikstofplannen van het kabinet gaan nog verder dan het advies van Johan Remkes, zegt minister Christianne van der Wal. ‘De enige manier om uit de crisis te komen is natuurherstel.’