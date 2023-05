Politici kunnen veilig voor Feyenoord juichen, maar beter niet voor Ajax

Een enkel Kamerlid liep dinsdag de Tweede Kamer binnen met een schorre stem en een grijns van oor tot oor. Feyenoord werd zondag kampioen, en ook door politici werd dit groots gevierd.

Vooral de SP-fractie kent een groot aantal Feyenoorders. Misschien niet heel verrassend, gezien de arbeidersachtergrond van de club, en het ‘hand in hand, kameraden’. Of zou het komen door een andere parallel tussen SP’ers en Feyenoordsupporters? Beiden weten dat je niet altijd kunt winnen. Dat geldt in het voetbal, en zeker ook bij verkiezingen.

SP-leider Lilian Marijnissen was zondag in de Kuip aanwezig bij de kampioenswedstrijd, die Feyenoord met 3-0 won van Go Ahead Eagles. Marijnissen heeft een seizoenskaart op Vak O en is verslingerd aan de club sinds haar vader – oud-partijleider én Feyenoorder Jan Marijnissen – haar als klein meisje meenam naar het stadion. Ook Lilian Marijnissens voorganger, Emile Roemer, is verstokt Feyenoorder. Roemer heeft Rotterdamse ouders en hij presenteerde in de Maasstad een talkshow over de voetbalclub van Zuid.

Voetbal verbroedert politici

SP-Kamerlid Peter Kwint was zondag en maandag in Rotterdam. Na het behalen van de landstitel nam hij de traditionele duik in de Hofpleinfontein, net als zijn collega-Kamerlid Tunahan Kuzu van Denk. Dinsdag had Kuzu, net als zijn Denk-collega Stephan van Baarl, een Feyenoord-shirt onder zijn colbertje aan.

Kwint is een atypische Feyenoorder: hij woont in Amsterdam. Er schijnt een appgroep te bestaan voor Feyenoordsupporters in de hoofdstad, waar óók oud-PvdA-leider Wouter Bos deel van zou uitmaken. Als je ziet hoe PvdA’ers en SP’ers in de Kamer soms met elkaar omgaan, is dit hét bewijs dat voetbal verbroedert.

Precies zes jaar later. Precies dezelfde fontein. Wat een dag. Wat een club. pic.twitter.com/pXrge9djgG — Peter Kwint (@peterkwint) 14 mei 2023

Ook D66 kent een opvallende hoeveelheid Feyenoordfans. Onbekend is of minister Rob Jetten (klimaat) tijdens zijn bezoeken aan de Kuip de staatssecretaris van zijn ministerie, Hans Vijlbrief, is tegengekomen. Oud-D66-leider Alexander Pechtold en oud-minister Wouter Koolmees hebben wortels in de regio Rijnmond en supporteren de Rotterdamse club.

Ajax-supporters lijken iets dunner gezaaid in de politiek, of ze houden zich stil, wat gezien de recente resultaten goed te begrijpen is. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) en justitieminister Dilan Yesilgöz (beiden VVD) steken hun Ajaxliefde in ieder geval niet onder stoelen of banken. Wie Yesilgöz’ twitteraccount opent, ziet direct een foto van haar met ‘mister Ajax’ Sjaak Swart.

Asscher en Klaver zijn voor Ajax

De linkse liefde spatte destijds niet af van GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-voorman Lodewijk Asscher. Maar in hun voorkeur voor de Amsterdamse club konden zij elkaar dan weer wél vinden. Sinds hij de politiek heeft verlaten, tweet Asscher meer over zijn verlangen naar de terugkeer van Hakim Ziyech als de verlosser uit de malaise van Ajax, dan over de staat van de sociaaldemocratie.

Bij de Pleinredactie zijn twee PSV’ers uit het recente politieke verleden bekend. Dat zijn oud-ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers en voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Dijkhoff ging na zijn Kamerlidmaatschap aan de slag als commissaris bij de Brabantse voetbalclub. Ivo Opstelten (Feyenoord), Ad Melkert (ADO) en Roger van Boxtel (Ajax) gingen hem voor.

Zoals Mark Rutte in de Kamer met iedereen zaken doet, verdeelt hij ook zijn clubvoorkeur. Als Hagenaar is de premier voor ADO, hij bezoekt op gezette tijden wedstrijden van NAC, maar hij is ook voor Feyenoord. Niet geheel uit te sluiten valt dat electorale motieven hierbij een rol spelen. Zoals de eerder genoemde Wouter Bos eens analyseerde in het AD: als politiek leider kun je maar beter voor Feyenoord zijn. Lijsttrekkers die openlijk voor Ajax zijn, riskeren stemmen te verliezen in Rotterdam. Andersom is dat risico iets kleiner.

Voetballers die de politiek in gingen Peter Houtman (oud-spits Feyenoord) werd gemeenteraadslid in Spijkenisse. Kevin Hofland (voormalig PSV’er en Feyenoorder) was kandidaat-gemeenteraadslid voor de VVD in Brunssum. Foppe de Haan (ex-trainer Heerenveen) was PvdA-kandidaat voor de Tweede Kamer.