CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt geprezen om zijn rol in het drama rond de kinderopvangtoeslagen. Hij heeft zich in dit onderwerp vast­gebeten, jarenlang volgehouden en uiteindelijk gelijk gekregen. Maar hij is tegen het weg­sturen van de staatssecretaris. En krijgt daarover kritische vragen van andere Kamerleden.

“Er moet mij toch iets van het hart”, antwoordt hij. “Ik heb hier twee jaar lang vragen gesteld. Ben door een aantal collega’s constant onder vuur genomen: ‘Waarom doe je dit?’ Er zijn collega’s die hébben al een motie van wantrouwen ingediend – en dreigen nu met een tweede. Na nul vragen gesteld te hebben over hoe ze dit dossier willen oplossen. En constant vragen te stellen waar ik mee bezig was.”

Omtzigt laat zien dat er twee soorten ­Kamerleden zijn. Er zijn echte volksvertegenwoordigers. Die het opnemen voor de burgers tegen de machtige staat. Die het bewinds­personen lastig maken met goed doordachte vragen. Die niet loslaten tot problemen zijn opgelost.

En er zijn Kamerleden die voor in de rij staan als de camera’s draaien. Als er een politieke afrekening in de lucht hangt. Maar die helemaal niets doen aan de echte problemen van echte mensen.

Politici die volstaan met een gemakzuchtig tweetje.

Omtzigt niet: “Ik zie het als mijn taak als parlementariër om tot ’s avonds één of twee uur door te werken, om te kijken wat er is misgegaan en hoe ik dat kan rechtzetten”.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici.