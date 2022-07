Poetins gaskraan gaat mogelijk dicht. Bereidt het kabinet Nederland genoeg voor op een ‘taaie winter’?

Terwijl Duitsland met angst en beven afwacht of de gaskraan dichtgaat en Europa werkt aan noodplannen, blijft het in Nederland opvallend stil. Naar alle waarschijnlijkheid spreekt energieminister Rob Jetten donderdag kort met de pers, maar nieuwe maatregelen zal hij niet aankondigen.

Het leidt tot ongemak in de Tweede Kamer. VVD-Kamerlid Silvio Erkens heeft niet het gevoel dat het kabinet Nederland voorbereidt op een mogelijk ‘taaie winter’. “Het kabinet moet hier opener over communiceren richting de bevolking. Ik snap dat je geen paniek wilt zaaien, maar je kunt wel anticiperen.”

Nederland staat er voor de komende winter relatief beter voor dan Duitsland. Nederland is voor zo’n 20 procent afhankelijk van Russisch gas, terwijl Duitsland aan het begin van dit jaar nog meer dan de helft van zijn gas uit Rusland haalde. Daarnaast was Nederland de afgelopen maanden succesvol in energiebesparing en in het vergroten van de capaciteit voor vloeibaar gas lng. Ook raken de ondergrondse gasopslagen gevuld en mogen de kolencentrales weer voluit draaien, om energietekorten te voorkomen. De Gasunie liet vorige week weten dat er in Nederland geen gastekorten zullen ontstaan.

Alle zeilen bijzetten

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vindt dat nogal een contrast met een statement van het Internationaal Energieagentschap deze week, dat Europa alle zeilen moet bijzetten om er in de winter warm bij te zitten. “Het kan zo zijn dat we in Nederland op schema liggen, maar je moet dit niet als een Nederlands maar als een Europees verhaal zien.” De energiemarkt is een internationale markt, zegt Kröger. “Daarom moeten we onderling solidair zijn.”

VVD’er Erkens vindt die onderlinge solidariteit ook belangrijk, mits de afzonderlijke landen eerst alles eraan gedaan hebben om energie te besparen. “Volgens de Europese Commissie kan Duitsland 5 procent energie besparen. Daarnaast heeft het een kerncentrale die open kan blijven. Als het land daaraan voldoet, dan kom je bij die solidariteit.” Dat is ook logisch, vindt Erkens, omdat de Europese energiemarkt zo verweven is. “Dat geldt dan vooral voor Noord-West Europa, met bijvoorbeeld Bulgarije zijn we minder verbonden.”

Wat Kröger betreft kan Nederland qua energiebesparing nog een stapje extra zetten. “De EU vraagt om een heel stevig plan, laten we kijken hoe we nog meer kunnen doen. Bijvoorbeeld door de grote industriebedrijven met elkaar afspraken te laten maken.”

Verstoorde markt

Zij vindt minister Jetten op dit vlak te afwachtend. “Hij zegt dat hij dingen alleen op vrijwillige basis wil doen, omdat hij de markt niet wil verstoren. Terwijl de markt volstrekt verstoord is door de oorlog.”

Ook pleit GroenLinks al maanden voor een afschakelplan: als er in de winter echt tekorten ontstaan, welke bedrijven moeten dan blijven draaien, en naar welke kan eventueel minder gas? Kröger: “Er zijn systeemkritische bedrijven, zoals ziekenhuizen en openbare gebouwen. Ik wil graag van het kabinet weten wat het allemaal als systeemkritisch ziet en wat je wel zou kunnen afschakelen.”

Ook Erkens wacht met interesse de plannen af die Economische Zaken begin september wil publiceren over afschakeling. Erkens: “Ik wil weten in welke sector dat met relatief weinig schade kan. En welke keteneffecten er mogelijk zijn. Je wilt niet dat je één bedrijf sluit en dat ook zes toeleveranciers dicht moeten, waardoor een hele sector plat komt te liggen.”

