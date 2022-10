Podcast: Wat hebben de Groningers aan die Haagse verhoren?

Dat de overheid financieel gewin boven het belang van de Groningers plaatste, dat is wel duidelijk na de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning. Wat hebben de Groningers aan die bevestiging?

Nee, de openbare verhoren van de parlementaire enquête naar gaswinning in Groningen waren niet verbazingwekkend. Wel gaven ze een inkijkje in de manieren waarop de aardoliemaatschappijen en de Haagse politiek in een innige tango verwikkeld zijn geweest, de staatskas daardoor goed werd gespekt, terwijl de Groningers jaren opboksten tegen de bureaucratie en bedrijven - en vaak nog steeds met wankele huizen en aardbevingen zitten.

Beluister de nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje via onderstaande speler, of zoek hem op via de bekende podcastkanalen.

Dat deze enquête iets zou doen tegen het verlies van vertrouwen van de Groningers in de politiek, zelfs nu de gaskraan zo snel mogelijk dicht gaat, daar kwam commissievoorzitter Van der Lee (GroenLinks) snel van terug. Het vertrouwen zou zo laag zijn in Groningen, is een onderzoek dan genoeg? En kan de Kamer, die de onderzoeken uitvoert, kan die wel kritisch genoeg naar haar eigen handelen kijken?

Misschien leidt het wel tot bewustwording van het Groningse leed onder de rest van de Nederlanders, of gaan er na het commissierapport (begin volgend jaar) dan toch Haagse koppen rollen - zoals in 2021 na het onderzoeksrapport naar de toeslagenaffaire gebeurde ? Wat het dan ook moge zijn, presentator Christoph Schmidt en politiek verslaggever Niels Markus bespreken het in deze aflevering van Haags Halfuurtje.

