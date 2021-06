Ploumen en Klaver zetten maximale druk op Hoekstra: Nu doorpakken

Daarmee slaan ze Hoekstra met zijn eigen verkiezingsleus ‘nu doorpakken’ om de oren. “Hoekstra zegt steeds ‘vooruit met de geit’, maar ik laat het aan jullie verbeelding of die geit ook onderweg is”, aldus Lilianne Ploumen donderdag na afloop van haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Ook Jesse Klaver reageerde na afloop van zijn gesprek op de opmerkingen van Hoekstra eerder deze week dat de verschillen tussen CDA en de beide linkse partijen ‘zeer groot’ zijn. “De enige manier om te kijken of je er uit kan komen, is om het gesprek aan te gaan en niet om bij voorbaat al weg te lopen.” Ploumen sneerde dat het CDA in Brabant kennelijk wel kan samenwerken met Forum voor Democratie. “Dat deden ze zó.”

Informateur Hamer moet voor zondag 6 juni de vraag beantwoorden wie met wie als eerste gaat praten over een nieuw kabinet. De variant van vijf partijen (naar de partijkleuren een ‘paars-groen’ kabinet) lijkt de meest logische keus, maar het spel wordt deze week hard gespeeld. Ondanks het verzoek van Hamer om weinig los te laten, melden vooral Klaver, Ploumen en Hoekstra dat het moeizaam loopt. VVD-leider Mark Rutte houdt zich meer op de vlakte. Van D66-leider Sigrid Kaag is bekend dat een vijfpartijencoalitie haar eerste keus is. Het tekent de druk op Hoekstra, die vreest dat zijn CDA als kleinere partij rechts van het midden klem kan komen te zitten tussen Ruttes VVD en linkse(re) partijen.

De zesde partij die deze week meermalen aanschoof bij Hamer is de ChristenUnie. Met deze partij is vooral over het herstelplan gesproken, de andere opdracht van de informateur. Partijleider Gert-Jan Segers blijft bij zijn opvatting dat hij over het coronaherstelplan of problemen als de woningmarkt en de stikstofcrisis graag meedenkt, maar niet per se meer hoeft te regeren. Ook niet bij de tweede of derde formatiepoging, aldus Segers donderdag.

Verbazing dat Hamer deze week niet met SP, Volt of JA21 praatte

Bij de ChristenUnie leeft er verbazing dat Hamer deze week niet met meer partijen heeft gepraat, die hebben aangegeven mee te willen denken over het herstelplan, zoals Volt, de SP of JA21. Een mogelijke verklaring kan zijn dat ChristenUnie nu nog deel uitmaakt van het demissionaire kabinet. Mocht de formatie te lang duren, dan komt het maken van de nieuwe begrotingsplannen voor een groot deel op het bordje van het oude kabinet.

Hamer heeft de thema’s duurzaamheid, digitalisering en ‘inclusieve samenleving’ als prioriteit bij de besprekingen aangemerkt. Van de Tweede Kamer kreeg ze ook de opdracht herstel van de democratische rechtsorde te onderzoeken. Daarmee is de taakopvatting van de informateur zo breed geworden, dat het maar de vraag is of ze haar deadline van zondag haalt. Zeker als enkele hoofdrolspelers elkaar onder de zomerzon steken blijven uitdelen.

