Plots telde Nederland tal van essentiële winkels

Nederland moest op slot, zo kondigde het kabinet maandag in allerijl aan. Na een Catshuis-beraad op zondag werden binnen 24 uur regels opgesteld. Alle niet-essentiële winkels moesten de deuren sluiten.

Anderhalve dag nadat de lockdown van start was gegaan, leek woensdagmiddag in veel winkelstraten nauwelijks iets veranderd. De supermarkt open, de bakker, de slager, maar ook de kerstboomverkoper, de fietsenmaker en de Hema. De regels van de lockdown bleken te soepel. Nederland telde plots tal van essentiële winkels.

Daarom wordt nu toch de richtlijn aangepast. De komende vijf weken mogen alleen winkels die meer dan 70 procent van hun omzet halen uit de verkoop van essentiële producten nog open blijven, zo kondigde minister Eric Wiebes (economische zaken) en staatssecretaris Mona Keijzer woensdagmiddag aan. Onder die essentiële producten vallen voedingswaren, maar ook bepaalde toiletartikelen, diervoeding en schoonmaakmiddelen.

Vindt het kabinet dit zelf wel eerlijk?

Het besluit viel na spoedoverleg, ingesteld nadat ook winkelketens Action en Wibra hadden aangekondigd spoedig weer open te zullen gaan. Een beslissing die op onbegrip stuitte in Den Haag. “Action, Wibra en Makro open. Basisscholen, kleine winkels dicht”, vatte PvdA-voorman Lodewijk Asscher het coronabeleid op Twitter samen. “Vindt het kabinet dit zelf wel eerlijk?”

Het antwoord, zo bleek, is nee. Ook het kabinet vindt dat koopjesketens zoals Action en Wibra de deuren moeten sluiten. “Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken”, zei minister Hugo de Jonge (volksgezondheid).

De vraag is of de ketens dat deden. Eerder heeft het kabinet zelf gezegd dat winkels die 30 procent van hun omzet haalden uit essentiële producten ten dele open konden blijven. Action en Wibra verdienen naar eigen zeggen respectievelijk 40 en 45 procent van hun omzet aan schoonmaakmiddelen, shampoo, handgel en andere lockdownbenodigdheden. De winkels dekten andere producten af.

Een woordvoerder van Action noemde het verwijt dat de keten de randen van de coronaregelgeving opzocht dan ook ‘niet fair’. “Wij hebben niet de randen opgezocht, maar de regels gevolgd zoals ze staan op rijksoverheid.nl en zijn uitgelegd na navraag bij het ministerie van economische zaken”, zei zij.

De verantwoordelijkheid ligt bij het kabinet

Ook de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat de winkels niets te verwijten valt. “De lockdown is onder stoom en kokend water tot stand gekomen”, zei Ingrid Thijssen woensdagochtend in het radioprogramma ‘1 op 1'. “Je kunt ondernemers niet kwalijk nemen dat ze binnen de regels toch nog wat proberen te verkopen.” Volgens Thijssen was er veel onduidelijk. “De verantwoordelijkheid ligt bij het kabinet om aan te geven wat wel mag en wat niet.”

Dat heeft het kabinet inmiddels dus gedaan. Voor winkels als Action, Wibra en Hema betekent het dat ook zij de deuren moeten sluiten. Wibra-topman Bas Duijsens noemde het ‘vanzelfsprekend’ dat zijn bedrijf zich ook aan dit gebod zal houden. Al verbaast de beslissing van het kabinet hem wel. “We zijn er juist van overtuigd dat het openhouden van winkels zoals die van Wibra bijdraagt aan het spreiden van mensen die essentiële producten nodig hebben. Juist in de decembermaand is de drukte in supermarkten groot”, zei hij.

Volgens minister Ferd Grapperhaus (justitie), die contact heeft gehad met de voorzitters van de veiligheidsregio’s, zijn de burgemeesters blij met het besluit om de regels aan te scherpen. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels in de winkelstraten. Grapperhaus zei woensdagmiddag dat hij het ‘spijtig’ vindt dat er discussie is ontstaan over de regels, maar benadrukte ook dat die nou eenmaal ‘heel rap’ moesten worden ingevoerd.

