Planbureau mag van Rutte het regeerakkoord toch al doorrekenen

Bij de presentatie van het akkoord vorige week was de coalitie dat niet van plan. De ambitieuze plannen zouden door de nieuwe ministersploeg eerst nog verder moeten worden uitgewerkt. Informateur Wouter Koolmees verwachtte dat de Kamer een doorrekening op zijn vroegst bij de voorjaarsnota kon verwachten.

Maar daar nam de Tweede Kamer geen genoegen mee. SGP-fractieleider Kees van der Staaij diende een motie in om eerst een oordeel van het CPB over het akkoord te krijgen, voordat het Kamerdebat plaatsvindt. Dat is naar verwachting direct na het kerstreces.

‘Schatkistbewaarder’

Van der Staaij wees Rutte er tijdens het Kamerdebat fijntjes op dat de VVD-leider, die zich altijd wil presenteren als een goede ‘schatkistbewaarder’, zelf ook zeker niet tevreden zou zijn geweest over dit coalitieakkoord. Alle investeringsplannen die daarin staan, zouden ertoe leiden dat de staatsschuld in 2024 net boven de afgesproken norm van 60% van het Nationaal Inkomen uitkomt. Als de VVD zelf in de oppositie had gezeten, had u daarover als fractieleider forse kritiek geuit, stelde Van der Staaij.

Het CPB mag het regeerakkoord daarom alsnog gaan doorrekenen. Rutte vraagt wel om die doorrekening nog voor het Kamerdebat af te ronden. Dat betekent dat er hooguit een globale doorrekening komt. Bovendien kan het planbureau alleen de concreet uitgewerkte plannen in het regeerakkoord doorrekenen.

