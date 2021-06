Pieter Omtzigt stapt uit CDA

Pieter Omtzigt zegt zijn CDA-lidmaatschap op. Hij wil terugkeren als onafhankelijk Kamerlid. Dat laat hij weten via Twitter.

‘Mijn christendemocratische idealen voor een beter functionerende rechtstaat en een economie en samenleving waarin iedereen bijdraagt en waarin iedereen een menswaardig bestaan kan leiden, verlaat ik natuurlijk niet’, schrijft hij.

Aanleiding voor zijn vertrek is het naar buiten komen van een interne notitie, waarin hij fel uithaalt naar de partij. Het leidde tot grote onrust binnen het CDA. “Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren”, schrijft hij.

Omtzigt, die momenteel ziek thuis zit vanwege een burn-out, wil na zijn herstel terugkeren als onafhankelijk Kamerlid. Hij heeft nog geen besluit genomen hoe hij verder zijn “politieke toekomst” gaat vormgeven.

De memo was bedoeld voor de commissie-Spies, die onderzoek doet naar de mislukte verkiezingscampagne van de christendemocraten, maar lekte afgelopen donderdag uit. Omtzigt schrijft niet te weten hoe het stuk is uitgelekt. Hij vindt dat de notitie intern had moeten blijven, “om juist daar een inhoudelijke discussie te kunnen voeren en noodzakelijke vragen te stellen”.

Reactie Hoekstra en CDA-voorzitter Van Rij

CDA-leider Wopke Hoekstra en partijvoorzitter Marnix van Rij zijn “ontzettend teleurgesteld en geschrokken” dat Pieter Omtzigt het CDA verlaat. Ze schrijven in een verklaring op Twitter dat ze hadden gehoopt op een andere uitkomst.

“We hebben met elkaar er alles aan proberen te doen dit moment te voorkomen”, schrijven ze. Ze noemen het “zeer beschadigend” dat de interne notitie van Omtzigt, waarin hij hard uithaalt naar de partij, op straat is komen te liggen. “Het doet ons als partij veel pijn dat het op deze manier tot een einde moet komen.” Ze respecteren Omtzigts besluit en wensen hem een spoedig herstel van zijn burn-out.

Partijleider Wopke Hoekstra en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij:



Wij zijn ontzettend teleurgesteld en geschrokken dat Pieter Omtzigt besloten heeft het CDA te verlaten. We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren maar hadden op een andere uitkomst gehoopt. — CDA (@cdavandaag) 12 juni 2021

