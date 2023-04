Pieter Omtzigt is meester in de doortastende vragen

Politici hebben één ding gemeen: zij willen krachtig en doortastend overkomen. Een minister wil aantonen dat zijn nieuwe plannen dé oplossing zijn voor een maatschappelijk probleem. Een Kamerlid wil zijn of haar kritiek zo formuleren dat er geen speld tussen te krijgen valt. En als dat niet lukt, dan moet het op zijn minst heel ferm klinken.

Meester in de doortastende vragen is Pieter Omtzigt. Het Kamerlid werd in deze krant al omschreven als ‘terriër’, ‘pitbull’ en ‘oppositiehengst’. Dat laatste was toen zijn voormalige partij, het CDA, niet in de coalitie zat.

Omtzigt heeft de reputatie altijd net een spade dieper te graven dan zijn collega’s. Zo legde hij mede de toeslagenaffaire bloot, toonde hij mankementen aan in de pensioenwet en wist hij documenten los te krijgen over de neergehaalde vlucht MH17.

Omtzigt heeft een breed repertoire om het kabinet aan het werk te krijgen. Als de Enschedeër het naadje van de kous wil weten, dan vraagt hij om een ‘tijdlijn’. Is er echt iets aan de hand, dan wil hij er ook een ‘feitenrelaas’ bij. Recent wilde Omtzigt alles weten over de brief die Eurocommissaris Sinkevicius naar stikstofminister Christianne van der Wal had gestuurd. Hij nam geen genoegen met minder dan een ‘uitputtend overzicht’ van de ‘bemoeienis, invloed’ én ‘overleg’ dat het kabinet heeft gehad over de brief.

Omtzigts onderzoeksstijl krijgt navolging in Den Haag. Verschillende Kamerleden willen graag net zo volhardend tegen het kabinet optreden als de Twentse terriër. Denk-Kamerlid Farid Azarkan vuurde laatst in een toeslagendebat een spervuur aan vragen af op staatssecretaris Aukje de Vries. Een kleine greep hieruit: “We zitten al bijna drie jaar in de uitvoering. Wat vindt de staatssecretaris daarvan? Waarom heeft ze niet opgeschaald? Waarom heeft ze de moties van de Kamer niet uitgevoerd? Is deze staatssecretaris in control?”

Engelse taal

Dat brengt ons op het volgende: politici die daadkracht willen uitstralen, grijpen graag naar de Engelse taal. Is er een probleem? Zet er een taskforce op. In coronatijd had het kabinet een toolbox waarin het kon grabbelen om beperkingen op te leggen. Overigens dook voor de routekaart die het kabinet gebruikte om uit de lockdowns te komen ook de vertaling roadmap op. Als minister Hoekstra van buitenlandse zaken het heeft over de aansprakelijkheid van Rusland in de oorlog met Oekraïne, dan gebruikt hij liever het Engelse accountability. Hij richtte onlangs zelfs de Dialogue Group on accountability op, die volgens het ministerie ‘een platform biedt om nationale en internationale accountability-initiatieven te bespreken en op elkaar aan te laten sluiten’.

Premier Mark Rutte neemt ook geregeld zijn toevlucht tot het Engels, zeker als debatten ingewikkeld worden. Dan is er veel evidence voor een bepaalde opvatting. Als de gevolgen van beleid nog moeten worden ondervonden, dan is the proof of the pudding in the eating. Niet altijd is Ruttiaans Engels taalkundig helemaal correct. En om te zeggen dat Rob Jetten een onderwerp volledig in de vingers heeft, gebruikte Rutte de woorden dat de klimaatminister het ‘allemaal helemaal at his fingertips’ heeft.

Als u de draad nog niet kwijt bent, dan hebben we nog deze uitspraak die de premier deed na een Europese top: “De Unie werkt niet zo dat je je coronasigaar kunt uitdrukken en dan gaat wachten tot de rest de gebraden kippetjes bij je laat binnenvliegen.” Toen journalisten hem later vroegen wat hij nou precies bedoeld had, liet Rutte weten dat het voor hem glashelder was. “Ja mooi, hè, het is precies wat ik zeg!”

Drie keer Haagse daadkracht Deltaplan Salami-tactiek Uitrollen