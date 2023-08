Pieter Omtzigt doet met eigen partij mee aan de verkiezingen

Omtzigt maakte zijn besluit bekend in een interview met De Twentsche Courant Tubantia. “We zijn al een tijdje bezig met de voorbereiding”, zegt hij in de krant. Als zijn partij de grootste wordt, wil Omtzigt overigens geen premier worden, zegt hij in het interview.

De politiek veteraan richtte zijn nieuwe partij naar eigen zeggen zaterdagochtend op bij de notaris. Het programma is al wel rond, de kandidatenlijst nog niet. Dat Omtzigt voor de naam Nieuw Sociaal Contract koos, ligt voor de hand: eerder gaf hij onder dezelfde titel een boek uit, waarin hij zijn plannen voor Nederland uiteen zette.

De vraag hoe Pieter Omtzigts politieke toekomst eruitziet, houdt Den Haag al maanden bezig. Afgelopen periode zag het parlement een heel bataljon politici komen en gaan, onder wie premier Mark Rutte, maar al die tijd hield Omtzigt zijn kaarten tegen de borst.

Meer dan een politieke rimpeling

Begin augustus gunde het Kamerlid zichzelf nog enkele weken uitstel. ‘Het nemen van een doordacht besluit en uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht’, schreef hij op Twitter. ‘Ik ga eerst op vakantie met mijn gezin en koppel even helemaal af.’

Nu hakt hij de knoop dan toch door. De oprichting van een Omtzigt-partij veroorzaakt meer dan een rimpeling in de politieke vijver. Niet alleen in Den Haag werd reikhalzend uitgekeken naar de toekomstplannen van het Kamerlid, ook daarbuiten, bleek uit opiniepeilingen. Als een fictieve ‘Lijst Omtzigt’ daar afgelopen periode in werd meegenomen, kwam die partij steevast op de eerste plaats te staan, met potentieel twintig tot ruim veertig zetels.

Veel ervaring

Aan parlementaire ervaring ontbreekt het Omtzigt in ieder geval niet. De politiek veteraan zit, afgezien van een korte onderbreking, sinds 2003 in de Tweede Kamer, waarvan het overgrote deel namens het CDA.

Met die partij brak hij eind 2021, nadat een memo dat hij had geschreven bij de pers terecht kwam. In dat interne document uitte hij felle kritiek op de CDA-partijtop en collega-Kamerleden. Bovendien stelde Omtzigt dat hem het lijsttrekkerschap was ontnomen, en beweerde hij dat CDA’ers achter zijn rug om over hem roddelden.

Vooral in de afgelopen jaren groeide Omtzigt uit tot een van de meest populaire Tweede Kamerleden. Zijn imago als ‘dossiervreter’ heeft hij onder meer te danken aan het mede boven tafel krijgen van de toeslagenaffaire en zijn strijd tegen corruptie in Malta. Dat laatste deed hij als rapporteur van de Raad van Europa.