Piet Adema volgt Staghouwer op als minister van landbouw

Adema wordt vanmiddag op paleis Noordeinde beëdigd door koning Willem-Alexander. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Friesland, waarnemend burgemeester in Achtkarspelen, Tynaarlo en Borger-Odoorn en partijvoorzitter van de ChristenUnie. Partijleider Gert-Jan Segers over de nieuwe minister: “Piet Adema was eerder een stevige bestuurder in Fryslân en is met al zijn ervaring voor mij de aangewezen persoon om samen met de boeren deze belangrijke uitdaging aan te gaan.”

Een nieuwe minister was nodig, nadat Staghouwer begin september onverwachts aftrad. Hij vond zichzelf niet de juiste persoon ‘om leiding te geven aan opgaven die er liggen’ en hij voelde zich gepasseerd door ‘gespreksleider’ Johan Remkes. De oud-informateur zou aanvankelijk ‘stikstofbemiddelaar’ zijn tussen het kabinet en de boeren, maar hij maakte later bekend ook te kijken naar ‘perspectief voor agrarische ondernemers’.

Nu is Adema verantwoordelijk voor die opgaven. Het is een rol die zowel maatschappelijk als politiek veel teweegbrengt, een gevoelige post om te vervullen. De nieuwe minister moet toekomstperspectief bieden aan de boeren, die hun bedrijfsmodel zullen moeten omgooien, als maatregel om de stikstofuitstoot terug te dringen. Ook zullen veel boeren moeten stoppen, wat afgelopen maanden tot grote weerstand en hevige protesten leidde. Adema erkent dat het geen gemakkelijke opgave is: “Maar ik weet zeker dat we als we goed samenwerken, we het dan ook echt aankunnen.”

Staghouwer presenteerde eind mei zijn toekomstplannen, maar kreeg een dikke onvoldoende van de Tweede Kamer, die vond dat hij geen stap verder was gekomen dan zijn voorganger Carola Schouten.

Piet Adema is vanaf vandaag de nieuwe minister van Landbouw. Hij neemt namens de ChristenUnie de plek in van Henk Staghouwer.



De nieuwe minister is samen met minister Christianne van der Wal van stikstof en natuur verantwoordelijk voor het stikstofbeleid. In het regeerakkoord staat dat uiterlijk in 2030 de stikstofuitstoot met 50 procent gereduceerd moet zijn.

Of 2030 als streefdatum blijft bestaan moet later deze week blijken, als Remkes zijn bevindingen presenteert. Eerder liet CDA-leider en minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra in een AD-interview weten dat het kabinetsdoel voor hem ‘niet heilig’ is. Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft in het debat over de omstreden uitspraak van Hoekstra laten weten dat het jaartal 2030 ‘geen totempaal’ is. In het debat zei premier Mark Rutte dat het regeerakkoord overeind blijft. Daarin staat 2030 als hard doel. Tegelijkertijd wil het kabinet ook de bevindingen van Remkes afwachten.

Remkes presenteert zijn gespreksverslag aankomende woensdag. De vraag is of de adviezen al zo uitgewerkt zijn dat de minister niet anders kan dan ze opvolgen, of dat hij er ook nog zijn eigen stempel op kan drukken.

