Piet Adema krijgt tik van de Kamer, maar ook milde steun

“Het is gelopen zoals het hoort te lopen.” Leunend op een elleboog, vol zelfvertrouwen, blikt minister van landbouw Piet Adema de Tweede Kamer in.

Aan de ene kant heeft hij in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor de chaos rond de strengere mestregels waar boeren abrupt mee te maken krijgen. Aan de andere kant vindt Adema het tijd de Nederlandse aanpak zelfbewust te verdedigen.

De ChristenUnie-minister is woensdag in de Tweede Kamer door het stof gegaan vanwege het abrupte einde van de soepele mestregels in Nederland. “Excuses aan de boerengezinnen en aan de Tweede Kamer”, sprak Adema. “Ontzettend vervelend dat er zoveel onduidelijkheid is ontstaan op het boerenerf.”

Geen signaal afgegeven

Toch vindt Adema dat hem als onderhandelaar met Brussel niet zoveel te verwijten valt. Hij heeft het maximale voor de boeren uit de onderhandelingen met Brussel proberen te halen, blijft de landbouwminister volhouden. De inspanningen waren de juiste.

De enige fout die Adema toegeeft is dat hij eerder de Kamer had moeten informeren dat de onderhandelingen met Brussel op een fiasco aan het uitlopen waren. “Ik had een signaal moeten afgeven dat er een zorgelijk signaal was binnengekomen.” In december dreigde de Europese Commissie de lopende uitzondering in ‘’een keer in te trekken die Nederland nu nog heeft op de Europese mestregels. Maar die boodschap was alleen bekend bij het kabinet, niet bij de Tweede Kamer.

Dat de Tweede Kamer dat niet te horen kreeg rekenen veel fracties de minister zwaar aan. VVD-Kamerlid Thom van Campen noemt het “onbegrijpelijk dat de minister dat wel wist en de Tweede Kamer niet”. Adema zorgde bij SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren voor gefronste wenkbrauwen toen hij daar ook nog aan toevoegde dat het bekendmaken van die botsing met Brussel “alleen maar voor onrust bij boeren” zou hebben geleid.

Motie van wantrouwen maakt weinig kans

Maar veel fracties zijn tegelijkertijd mild in het oordeel over de inspanningen van de minister. Een motie van wantrouwen die de PVV heeft aangekondigd, lijkt weinig kans te maken.

Nederlandse boeren hebben een uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid, de zogenoemde derogatie. Zij mogen nog tot en met 2025 meer mest uitrijden dan boeren in de meeste andere landen, maar dan stopt die gunst. Het oppervlaktewater is te vervuild geraakt, oordeelt Brussel.

“100 procent zekerheid” of boeren Nederland nu wél aan de voorwaarden voldoet, kan landbouwminister Adema nog steeds niet bieden, moest hij woensdag erkennen. “Ik hoop van harte dat de brief naar de Europese Commissie dit keer stand houdt”, zegt Adema.

Boeren betalen het gelag

Vanuit de Kamer klinkt ongerustheid dat er nog steeds een risico is dat Brussel het niet eens is met de manier waarop Nederland de Europese wettelijke verplichtingen naleeft. Maar volgens Adema zijn daar nu geen signalen dat het er opnieuw kortsluiting komt met voor de boeren nog meer abrupte gevolgen.

Coalitiepartij D66 kraakte harde noten over het kabinetsbeleid. Volgens D66-Kamerlid Tjeerd de Groot hebben deze en eerdere landbouwministers “er steeds de kantjes van afgelopen” door boeren meer te beloven dat mogelijk is, “de boeren betalen het gelag”. D66 is bang dat boeren de komende weken massaal nog snel mest gaan lozen in sloten, vlak voor de nieuwe eisen per 1 maart ingaan.

Lees ook:

Het doodlopende geitenpaadje van landbouwminister Adema

Brussel kan nog zo hard ‘nee’ roepen, Nederlandse landbouwministers horen al decennia: misschien kan het tóch wel. Waarom bleef ook minister Adema tegen de klippen op hopen dat het wel mee zou vallen met de Brusselse wetten voor het mestbeleid?

Wat doet mest met de kwaliteit van het water?

Te veel mest zorgt niet alleen voor problemen voor het oppervlaktewater, maar ook voor de drinkwatervoorziening. Nederlandse boeren moeten nu echt minder mest uitrijden en de natuur beschermen. Drie vragen over bemesten en water.