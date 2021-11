Pensioen gaat na dertien jaar eindelijk weer omhoog

Dertien jaar lang ontvingen ze een onveranderde uitkering, maar vanaf volgend jaar zal een deel van de gepensioneerden hun inkomsten eindelijk weer zien stijgen. Onder druk van de PvdA gaat het demissionaire kabinet akkoord met het vervroegen van een maatregel die pensioenfondsen de mogelijkheid geeft uitkeringen te verhogen. Ging het kabinet niet overstag, dan moesten gepensioneerden minstens een jaar langer wachten op een loonsverhoging.

De nieuwe pensioenwet, die nog in de maak is, zou namelijk regelen dat pensioenfondsen die er goed voor staan vanaf januari 2022 hun pensionado’s meer konden uitkeren. Momenteel kunnen fondsen hun pensioenen alleen verhogen als hun zogeheten beleidsdekkingsgraad 110 procent is. Dat betekent dat ze voor elke uitgekeerde euro 1,10 euro in kas hebben. Met de nieuwe wet zou een verhoging al mogelijk zijn bij een dekkingsgraad van 105 procent. Op dit moment tikken lang niet alle 250 pensioenfondsen die grens van 110 procent aan en moeten de meeste nalaten hun uitkeringen te verhogen. De versoepelingen zouden daar een groot verschil in kunnen maken.

Vorig jaar voerde de FNV nog actie voor een beter pensioen. Beeld ANP

‘Uitstel is onacceptabel’

Maar afgelopen mei gooide staatssecretaris Dennis Wiersma van sociale zaken roet in dit gunstige vooruitzicht. Het uitwerken van de Wet toekomst pensioen nam meer tijd in beslag dan zijn ministerie hoopte. Hij kon niet anders dan de wet een jaar uitstellen. Die mededeling was tegen het zere been van vakbond FNV die zich bij het sluiten van het pensioenakkoord in 2019 hard had gemaakt voor het ein-de-lijk verhogen van die pensioenen. ‘Afspraak is afspraak’, kopte de vakbond dan ook in een persbericht in oktober. “Nog langer uitstellen is voor ons onacceptabel”, foeterde FNV-bestuurslid Willem Noordman ook.

In de Tweede Kamer maakte oud-FNV’er en PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk een kleine twee weken later duidelijk dat zijn partij dreigde de steun voor de nieuwe pensioenwet in te trekken op het moment dat de pensioenverhoging, de zogeheten indexatie, nog langer op zich zou laten wachten. Een mogelijk fiasco voor het demissionaire kabinet. Want zonder toegezegde steun van de PvdA dreigde de lang besproken pensioenwet in de Eerste Kamer te sneuvelen. “Dat is ongewoon, ongebruikelijk. Dat besef ik”, zei Van Dijk donderdag over zijn wens in de Tweede Kamer. Maar, zei hij ook, “Dit gaat om heel veel mensen, die terecht boos zijn dat die indexatie ieder jaar achterblijft, terwijl het op dit moment redelijk goed gaat met de pensioenfondsen”.

Niet iedereen krijgt hogere uitkering

Staatssecretaris Wiersma snapt de wensen heel goed, zei hij donderdag tegen de Kamer. Ook de oproep om pensioenfondsen na dertien jaar eindelijk te laten indexeren, begrijpt hij. Maar de VVD’er heeft het allerliefst dat de Kamer belooft de nieuwe pensioenwet zo snel mogelijk in behandeling te nemen, voor hij toezegt de mogelijkheid tot indexatie te verhogen. Daar voelt PvdA weer niet voor. De partij diende een breed gesteunde motie in waarin zij het kabinet opriep de pensioenfondsen alsnog per 2022 de mogelijkheid tot verhoging te geven. Wiersma zegde de Kamer donderdag uiteindelijk toe te willen ‘kijken waar we zouden kunnen komen’. Hij komt binnenkort zelf met een voorstel hoe de versoepeling zo vorm te geven, dat hij is ingekleed met ‘de juiste waarborgen’.

Betekent dit dat gepensioneerden al per januari 2022, zoals beloofd in het pensioenakkoord uit 2019, kunnen rekenen op een hogere uitkering? Waarschijnlijk niet. Voor deelnemers van de vier grootste pensioenfondsen, waaronder ABP en Zorg en Welzijn, geldt dat zij sowieso niet hoeven te rekenen op een hogere uitkering. De dekkingsgraad van hun fonds is met een percentage van onder de 100 procent niet toereikend. Voor de rest verwacht PvdA’er Van Dijk dat zij op zijn vroegst halverwege volgend jaar kunnen genieten van een hoger inkomen. Ook dat ziet hij als winst.

Lees ook:

Dit jaar hoeven ouderen niet te vrezen voor hun pensioen

Dankzij een goed beursjaar, maar vooral dankzij de versoepelde regels van minister Koolmees, hoeven pensioenfondsen dit jaar niet te korten op de uitkeringen van hun deelnemers.