PBL: Nederland ligt nog niet op schema voor klimaatdoelen 2030

Nederland ligt nog altijd niet op schema om te voldoen aan het klimaatdoel van 2030. Wel kruipt de verwachte CO 2 -reductie elk jaar dichter richting de beoogde 55 procent. Tegelijkertijd moet het kabinet de komende jaren rekening houden met grote onzekerheden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht dat de vermindering van de CO 2 -uitstoot ten opzichte van 1990 in 2030 uitkomt tussen de 39 en 50 procent. Het kabinet zal daarom moeten werken aan extra maatregelen om de wettelijk verplichte 55 procent te bereiken. Het kabinet streeft voor 2030 zelf naar 60 procent, maar dat doel ligt volgens het PBL ver weg.

Plannen onvoldoende uitgewerkt

Veel van de kabinetsplannen voor de komende jaren zijn nog onvoldoende uitgewerkt, waardoor niet precies duidelijk is wat ze opleveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kilometerheffing voor personenauto’s en de stikstofmaatregelen, die ook bijdragen aan de afname van broeikasgassen. Maar het planbureau stelt dat die maatregelen, ook als ze al wél gereed zouden zijn, onvoldoende zijn om de klimaatambities te halen. Om op 55 procent uit te komen moet nog minimaal 12 megaton en maximaal 36 megaton CO 2 uitgespaard worden.

Beeld Bart Friso

Het kabinet wordt bij de CO 2 -reductie geholpen door de hoge energieprijzen. Doordat gas en elektriciteit veel duurder zijn geworden en door het zeer zachte en zonnige voorjaar, is er in de eerste helft van dit jaar zo’n 9 megaton CO 2 minder uitgestoten. Daarom vermoedt het PBL dat het kabinet dit jaar ook weer zal voldoen aan het Urgendavonnis: vanaf 2020 moet de CO2-uitstoot minimaal 25 procent lager zijn dan in 1990. In het eerste coronajaar lukte dat, maar vorig jaar lag de uitstoot weer te hoog. Door de oorlog in Oekraïne is de nadruk van het kabinet en van de Europese Commissie sterker op energiebesparing komen te liggen.

Meer hernieuwbare energie dan gedacht

Het PBL ziet duidelijke verbeteringen ten opzichte van vorig jaar. Het kabinet kondigde dit voorjaar een verdubbeling aan van de productie van windenergie op zee. Daardoor zal 85 procent van de opgewekte energie in 2030 hernieuwbaar zijn. Dat is 11 procent meer dan vorig jaar werd verwacht.

Het PBL signaleert ondertussen dat de onzekerheden tot 2030 fors toegenomen zijn. Door de oorlog in Oekraïne is de gasprijs torenhoog: 3,50 euro per kuub, terwijl die vorig jaar nog rond de 30 cent schommelde. De verwachting is dat de gasprijs de komende jaren weer gaat dalen, maar dat die tot 2030 nog ruim boven het niveau van de afgelopen jaren blijft.

Andere problemen die opdoemen zijn de krappe arbeidsmarkt, waardoor het aanleggen van grote projecten én het verduurzamen van woningen vertraagd kan raken. Daarnaast moet het stroomnet versneld worden verzwaard voor alle duurzame stroom die er de komende jaren bij komt. Het PBL denkt dat de nieuwe windparken mogelijk eerst alleen stroom kunnen leveren voor projecten die zich aan de kust bevinden.

Stikstofvonnis

Het PBL-advies komt op het moment dat Den Haag bezorgd uitkijkt naar het stikstofvonnis van de Raad van State, op woensdag, over het CO 2 -opslagproject onder de Noordzee. Als de hoogste rechter de vrijstelling voor de bouw van dit project onderuithaalt, dreigen meer grote duurzame projecten op losse schroeven te komen, zoals de windmolenparken.

In de kabinetsplannen moet CO 2 -opslag vanaf 2025 een grote bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen. Vertraging of het stoppen van het project betekent een stevige streep door de rekening voor het kabinet. Toch denk het PBL dat het gemis op te vangen is. Nederland zou CO 2 naar Noorwegen kunnen vervoeren, waar al veel ondergrondse CO 2 -opslag is. Ook wordt de industrie steeds meer gedwongen tot verduurzaming. Door Europese uitstootrechten en de Nederlandse CO 2 -heffing wordt het voor bedrijven steeds duurder om veel broeikasgassen uit te stoten.

Lees ook:

Ed Nijpels: ‘We zeggen tegen boeren dat het allemaal niet zo ingrijpend zal zijn. Maar dat wordt het wél’

Ed Nijpels is een onverwoestbare optimist. Maar de kansen die de wereld gemist heeft om het klimaatprobleem op te lossen, stemmen hem droevig. ‘Dat komt door politieke onwil.’