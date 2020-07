Paul Frentrop, de machtige man achter Thierry Baudet, is terug aan de top

Frentrop (66) en partijleider Baudet kennen elkaar goed. De oud-hoogleraar aan Nyenrode en oud-journalist (NRC, Het Financieele Dagblad) meldt zich in 2016 vlak na de oprichting aan als partijlid. Hij stoomt meteen door, leidt korte tijd de partij en richt het wetenschappelijk bureau op, het Renaissance Instituut. In de machtsstrijd achter de schermen met penningmeester Henk Otten delft Frentrop in 2017 aanvankelijk het onderspit. Maar hij krijgt zijn revanche in 2019, als Baudet hem terughaalt om de partij te professionaliseren. Met slaande deuren vertrekt Otten, die inmiddels met zijn eigen partij is gefuseerd met Henk – voorheen 50Plus – Krol.

Frentrop profileert zich als de denker van de partij. In ‘Voor rede vatbaar’, een filosofisch woordenboekje, laat hij zich onder andere kennen als voorstander van vrijwillige belastingbetaling. Hij is groot voorstander van kapitalisme en tegen de ‘bedilzucht’ van de overheid. Goed bestuur en de positie van beleggers vormen zijn stokpaardjes: Frentrops proefschrift ging over ‘Ondernemingen en hun aandeelhouders sinds de VOC’.

‘Besmet geld’ voor een leerstoel

Goed bestuur of niet, aan zijn hoogleraarsstoel in Nyenrode (2011-2014) kleeft een affaire waar ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zijn tanden in zette. De leerstoel wordt betaald door de private stichting Topas, gelieerd aan een andere stichting, Optas, die weer de winsten beheert van de verkoop van pensioenen van Rotterdamse havenarbeiders aan Aegon. Onderzoeksplatform Follow the Money duikt erin, Omtzigt noemt het ‘besmet geld’ en de havenarbeiders krijgen uiteindelijk nog een half miljard terug. Detail: aan Optas is Pierre Vinken verbonden, de oud ReedElsevier-topman over wie Frentrop een lovende biografie schrijft.

In de Eerste Kamer voert Frentrop woord over financiën. Net als Baudet is hij geen fan van de supranationale instellingen als de EU en de Navo. De euro kunnen we beter opdoeken, zei hij in een recent interview in Het Financieele Dagblad naar aanleiding van de discussie over het coronasteunfonds en de introductie van eurobonds. “Hoe langer je ermee wacht, hoe duurder het wordt. Als Nederland zijn rug recht houdt, gaat het helemaal vanzelf.”

Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Met Paul Cliteur in het midden, rechts van hem Paul Fentrop, links Annabel Nanninga. Beeld Werry Crone

‘Stemrecht moet je verdienen’

Na de aanslagen van 9/11 in de VS is Frentrop een van de opiniemakers die zich fel keren tegen de islam, waar hij trekken van een ‘nazi-ideologie’ in ontwaart. Hij is een groot bewonderaar van Pim Fortuyn. In zijn columnistentijd haalt hij ook vaker uit naar het algemeen kiesrecht. Stemrecht moet volgens hem verdiend worden. “We moeten durven constateren dat een groot deel van de bevolking z’n stemrecht heel goed bij Big Brother of het Songfestival kan uitoefenen, maar niet gevraagd moet worden een oordeel te vellen over de vraagstukken die in de samenleving om een oplossing vragen.”

In de senaat wil Frentrop nu, zoals hij tegen Elsevier dit weekend zei, de ‘politiek terug aan de burgers geven’. De fractie waarover hij vanaf september de scepter zwaait, telt tien zetels (van de 75), en is daarmee invloedrijker dan de tweekoppige Tweede Kamerfractie van Baudet en Hiddema. Zeker omdat het kabinet-Rutte in de Eerste Kamer altijd naar meerderheden moet zoeken. Forum werd na de provinciale verkiezingen in 2019 met de VVD de grootste in de Eerste Kamer, maar zag door de breuk met Henk Otten uiteindelijk twee zetels verloren gaan. In de Eerste Kamer zullen komende maanden een aantal interessante wetten worden behandeld, zoals onder andere de coronaspoedwet waar Forum fel tegen is. Overigens stemt Forum tot nu toe vaak met de coalitiefractie mee.

Frentrop volgt in zijn nieuwe rol de Leidse hoogleraar Paul Cliteur op, die meer tijd aan zijn universitaire werk wil besteden. Cliteur blijft senator.

