Paul Cliteur: ‘Ik ben solidair met Baudet en zijn ideologische lijn’

Paul Cliteur vond het ‘niet meer geloofwaardig’ om verder te gaan als senator voor Forum voor Democratie. “Ik ben samen met Thierry Baudet dit avontuur aangegaan. Nu hij niet meer de eerste man is, ben ik mijn politiek richtingsgevoel kwijt. Daarom stel ik mijn zetel beschikbaar.” Dinsdagavond stapte hij op, in navolging van Tweede Kamerlid Theo Hiddema.

Heeft u er geen vertrouwen in dat een opvolger Baudets koers kan voortzetten?

“Weet ik niet. Ik ben aan Baudet verbonden. Ik wens de partij het beste, ik blijf ook lid. Maar niet meer in de primaire rol als senator.”

Uw zetel wordt nu mogelijk ingenomen door iemand die Henk Otten steunt.

“Dat weet ik niet. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Hoe het verder met de zetel zit moet u aan de partijwoordvoerder vragen. Ik ben solidair met Baudet en zijn ideologische lijn. Ik zeg altijd dat Forum geen racistische, fascistische, xenofobe, vrouw- en homo-onvriendelijke partij is. Iedereen die hier anders over denkt moet het verkiezingsmanifest lezen.”

Hoe kijkt u terug op de afgelopen dagen?

“Er is al heel lang discussie over wat jeugdige onverlaten in appgroepen beweren. Dat verwijt ik ook journalisten, die op een ongehoorde manier geobsedeerd zijn met deze zaken. Er is geen bewijs voor racistische, fascistische of xenofobe opvattingen. Maar journalisten hebben een enorme focus en ambitie om tot aan de romans van Baudet of in het woord ‘boreaal’ iets te lezen of te interpreteren. Dat is ongezond en slecht voor het democratische debat. Ik hoop dat Nederlandse journalisten eens tot bezinning komen.”

U vindt niet dat er onvoldoende is ingegrepen in de jongerenvereniging JFVD?

“Er gebeurt natuurlijk van alles in jongerenappgroepen, óók bij de JOVD (de VVD-jongerenvereniging, red.) en nu bij de SP. De vraag is of je überhaupt nog wel een jeugdorganisatie kunt hebben zonder dat je alles moet controleren wat zij delen. Ik zat in de onderzoekscommissie die de appjes zou onderzoeken. Ik weet niet of die commissie nu nog aan het werk gaat. Die is sowieso niet meer het belangrijkste.”

Interne critici vinden dat er te slap is opgetreden tegen de jongerenvereniging. Zo werden klokkenluiders geroyeerd.

“U suggereert dat er een causaal verband is. Naar het oordeel van JFVD-voorzitter Freek Jansen niet. Zij zijn niet geroyeerd omdat zij klokkenluiders zijn.”

Waarom dan?

“Dat weet ik niet. Dat moet u aan Jansen vragen. Er is een reden gegeven, maar die kan ik nu niet specificeren.”

U vindt dat journalisten een obsessie hebben met Forum, maar veel partijprominenten onderschrijven de kritiek.

“Dat is een zeer zorgwekkend verschijnsel. Je kunt niets meer aan de orde stellen of op een rationele manier over migratie, de grenzen of de EU praten, zonder dat die beschuldigingen erin gefietst worden. Dit is zo intimiderend, dat mensen zich gedwongen voelen in de morele overdrive te gaan en te zeggen dat wat de partij doet ‘heel erg gevaarlijk’ is. Rechtsfilosoof Ronald Dworkin zei al dat de vrijheid van meningsuiting ook moet gelden voor gekke opvattingen. Tegenwoordig staat het innemen van een liberaal standpunt gelijk aan fascisme of racisme.”

