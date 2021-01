Patstelling over avondklok; opties ‘minder bezoek’ en ‘nog meer thuiswerken’ nog op tafel

De optie om eerst andere beperkingen in te voeren ligt nog op tafel. Te denken valt aan het beperken van inkomende vluchten op Schiphol, strengere afspraken met werkgevers over thuiswerken of slechts bezoek van één persoon per dag aan huis toestaan. Maandag spraken de bewindspersonen over nieuwe maatregelen, maar ze kwamen er nog niet uit.

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg laat er daarentegen geen twijfel over bestaan: doen. Volgens hem voert Nederland een ‘race tegen de klok’ in de strijd tegen de extra besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Hij pleit naast een avondklok ook voor versnellen van de vaccinaties. Half februari zal naar schatting de helft van de nieuwe besmettingen op rekening van de Britse variant komen.

In de gereedschapskist

Maar politiek gezien ligt de avondklok gevoelig, omdat zo’n verbod om ’s avonds naar buiten te gaan de vrijheid van burgers te zeer beperkt. De Kamer sprak zich er al eerder tegen uit. Handhaving is lastig en vergt veel politie-inzet. Ook leven er twijfels over de effectiviteit. Het kabinet zou vooral het samenklonteren van jongeren op straat of ergens bij iemand thuis willen voorkomen. Het is nu ook al verboden om met meer dan twee mensen op straat samen te zijn.

Premier Rutte erkende eerder dat de maatregel ‘heel ingrijpend’ is maar wil hem nadrukkelijk ‘in de gereedschapskist’ houden. D66 is tegen, oppositiepartijen PVV, SGP en GroenLinks ook. Zij willen dat er eerst naar andere maatregelen gekeken wordt, zoals een vluchtverbod uit het Verenigd Koninkrijk.

De bijeenkomst van de Veiligheidsraad van maandag, waar de avondklok op de agenda stond, is uitgesteld naar dinsdagavond. De burgemeesters die voorzitter zijn van de 25 veiligheidsregio’s willen ook eerst meer weten over het verwachte effect en de handhaafbaarheid. Tegelijkertijd meldde NRC maandag dat de politie de roosters al aanpast mocht er vanaf donderdag een avondklok komen. De bond van boa’s is tegen.

Extra onderzoek

Het wachten is nog op het extra onderzoek van het Outbreak Management Team over de avondklok, waar het kabinet om had gevraagd. Diverse OMT-leden spraken zich eerder uit voor een avondklok, die moet gaan gelden van acht uur ’s avonds tot vier uur in de ochtend.

Als de avondklok er tóch komt, zal meteen de strijd losbarsten over de uitzonderingen. Mensen met cruciale beroepen die ’s avonds werken zullen in ieder geval over straat moeten. Mensen met een hond, mantelzorgers, hulpverleners, de lijst wordt ongetwijfeld lang. Pakketbezorger DHL gaf maandag al aan gewoon door te gaan met ’s avonds pakjes sorteren en bezorgen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel pleit voor een uitzondering voor personeel van supermarkten. Picnic waarschuwde voor gebrek aan capaciteit als er geen uitzondering komt. Maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl wilde nog niet reageren.