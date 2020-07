‘Patriottische miljonairs’, onder wie twee Nederlanders: wij willen meer belasting betalen

Je hebt het niet vaak, maar in coronatijd gebeuren de gekste dingen. Een groep van 83 van de rijkste mensen op aarde wil graag meer belasting betalen. Daar roepen ze toe op in een open brief aan overheden.

Het zijn mensen als Jerry Greenfield, de oprichter van Ben en Jerry’s ijs en Abigail Disney, die het Disney-imperium heeft geërfd, die hun regering vragen om ‘meer belasting te vragen van mensen zoals wij’. Het liefst betalen ze die meteen en gaan ze daar eeuwig mee door, schrijven ze.

“Nu Covid-19 de wereld teistert, kunnen miljonairs als wij een cruciale rol spelen bij het herstel”, schrijven ze in een open brief. De Britse krant The Guardian publiceerde gisteren een kopie. “Wij zijn niet degenen die de zieken verzorgen op de intensive care-afdelingen. Wij zitten niet achter het stuur van de ambulances die de zieken naar de ziekenhuizen brengen. Wij bevoorraden de supermarkten niet, noch brengen we voedsel van deur tot deur.”

“Maar we hebben wel geld, een heleboel. Geld dat nu ontzettend nodig is en de komende jaren ook nodig zal blijven, terwijl onze wereld bijkomt van de crisis.”

Crisis drijft honderden miljoenen mensen tot armoede

De 83 waarschuwen dat de economische schade van het coronavirus nog tientallen jaren voelbaar zal zijn en dat de crisis misschien wel een half miljard mensen tot armoede drijft.

Er staan ook twee Nederlanders op de lijst: Robert Schram en Frans Meijer. De laatste is ICT-miljardair, de eerste de zoon van de overleden vastgoedmagnaat Jan Schram. Andere namen zijn Amerikaans, Brits, Deens of bijvoorbeeld Nieuw-Zeelands.

“De problemen die worden veroorzaakt en onthuld door Covid-19 kunnen niet met liefdadigheid worden opgelost, ook al is die nog zo genereus”, stellen de rijken. “Regeringen moeten nu de verantwoordelijkheid nemen om het geld bijeen te brengen dat nodig is en dat eerlijk verdelen.”

Schatplichtig aan de mensen in de frontlijn

De miljonairs voelen zich schatplichtig aan de mensen in de frontlijn van het gevecht tegen het virus. Ze wijzen er ook op dat deze mensen vaak te weinig betaald krijgen.

De brief is openbaar gemaakt aan de vooravond van de bijeenkomst van de G20, waar de ministers van financiën van de twintig grootste landen bijeen komen. De rijken vragen de politici om de ongelijkheid in de wereld te bestrijden en te erkennen dat belastingverhoging nodig is.

Het initiatief tot de brief is onder meer genomen door een Amerikaanse groep die zichzelf ‘patriottische miljonairs’ noemt en die al eerder stelling nam tegen de groeiende ongelijkheid in de wereld en tegen belastingontduiking. Het aantal superrijken groeit nog altijd, ondanks de economische crisis die ontstaan is door corona.

