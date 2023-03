Pas aan het slot van het debat, heeft Wopke Hoekstra als eerste oog voor de studenten in de zaal

Genoeg stemmen te winnen voor de politici die naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam gekomen zijn, zo lijkt het althans. Als de prestentatoren van het EenVandaagdebat vragen wie van de 800 aanwezige studenten al weet wat hij of zij gaat stemmen, steekt ongeveer de helft een hand op. Maar als de vervolgvraag komt wie zijn stem van het debat af laat hangen, gaan aanzienlijk minder handen de lucht in.

Het EenVandaag-debat, waar maandagavond VVD, D66, PVV, PvdA, GroenLinks, CDA, SP en BBB aan meedoen, is inmiddels een debatklassieker voor verkiezingen. Nieuw is dat er niet alleen wo-studenten in de aula van de Rotterdamse universiteit zitten. Ook hbo- en mbo-studenten zijn aanwezig. De aanwezigen blijken vooraf in grote meerderheid nog niet bepaald te hebben waar hun stem heengaat. Vooral tussen de linkse partijen wordt getwijfeld. PvdA, of toch GroenLinks, waarmee die partij zo intensief samenwerkt? Een enkeling is blij nu meerdere linkse partijen aan het werk te kunnen zien.

Stikstof, migratie en de economie

De debatten tussen de partijkopstukken gaan over drie thema’s: stikstof, migratie en de economie. Op stikstof botsen vooral Sigrid Kaag (D66) en Caroline van der Plas (BBB). Volgens Kaag moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn in 2030, een voornemen dat het kabinet in een wet wil vatten. Oók als dit betekent dat boeren moeten worden uitgekocht. Van der Plas zegt dat Kaag met die maatregel boeren aan de rand van de afgrond zou plaatsen.

Het debat over migratie speelt zich af volgens het bekende stramien tussen premier Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV). Wilders noemt Rutte de ware ‘linkse wolk’, verwijzend naar de VVD-campagne tegen PvdA en GroenLinks, omdat de premier een slap asielbeleid zou voeren. Rutte verwijt Wilders weer dat die nooit verantwoordelijkheid neemt en vooral druk is met tweeten. Als Attje Kuiken (PvdA) hen verwijt dat hun onderlinge debat een achterhaalde truc is, oogst ze het hardste applaus van de avond.

Vrij schieten op de coalitie

Tijdens het laatste debat over de economie is het voor de oppositiepartijen vrij schieten op de coalitie. Met name de PVV en de SP vallen het kabinet hier hard aan vanwege de economische problemen die veel Nederlanders uit de middenklasse ervaren. Rutte benoemt dat meer belastingen en de afschaf van de hypotheekrente niet de oplossing zijn voor de economische problemen. Een unicum: op de valreep van het debat noemt CDA-leider Wopke Hoekstra als enige de bij het debat aanwezige studenten. Volgens hem heeft de huidige generatie studenten het veel lastiger dan studenten in het verleden, die studiefinanciering en vaker een vast contract hadden.

Het debat heeft Gert (23) in ieder geval niet van zijn standpunt gebracht. De student Human Resource Management komt uit Twente en gaat BBB stemmen. Toch is hij blij dat hij naar het debat is gekomen: “Je moet ook af en toe uit je bubbel komen en verder kijken wat er voorbij je eigen wereld is.”

