‘Partijlidmaatschap is even niet van belang’: Martin van Rijn volgt minister Bruno Bruins op

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) neemt op het ministerie de leiding over de bestrijding van het coronavirus.

Premier Mark Rutte maakte vrijdagmiddag op een ingelaste persconferentie het aantreden van Van Rijn bekend. Het kabinet besloot Van Rijn te benaderen omdat hij meteen beschikbaar is, hij het ministerie kent en Rutte “bijzonder veel vertrouwen” in hem heeft. Hij noemt hem “één van de beste leden” van het vorige kabinet, waarin Van Rijn staatssecretaris van volksgezondheid was. Maandag wordt hij door de Koning beëdigd, het inwerken is meteen begonnen.

In principe treedt Van Rijn aan voor maximaal drie maanden. De verwachting van het kabinet is dat de ergste hevigheid van de crisis dan achter de rug is. Na die periode wordt hij vervangen door een VVD’er.

Van Rijn zal volgens Rutte “honderd procent van zijn tijd” bezig zijn met de bestrijding van het virus. Alle zaken uit de portefeuille van Bruins die niet te maken hebben met het virus, worden door Hugo de Jonge afgehandeld. Vermoedelijk zal dat niet al te veel zijn, omdat andere onderwerpen dat het coronavirus van de Kameragenda afgehaald zijn.

Het is zeer ongebruikelijk en tekenend voor de hevigheid van de huidige crisis, dat het kabinet bij een lid van een oppositiepartij uitkomt. Volgens Rutte neemt Van Rijn ‘op persoonlijke titel’ zitting in het kabinet. Vragen over het partijlidmaatschap en het functioneren van Van Rijn in het vorige kabinet wimpelde een zichtbaar geïrriteerde Rutte af. “We zitten in één van de ergste crises uit de Nederlandse geschiedenis. Partijlidmaatschap is even niet van belang. Zullen we blij zijn dat iemand met zo veel kwaliteiten bereid is dit te doen?”

Van Rijn ging tijdens het vorige kabinet over de verpleeghuiszorg. Een zware klus, vanwege het grote personeelstekort en een zwarte lijst met verpleeghuizen waar de zorg onvoldoende was.

Lees ook:

Bruno Bruins: Een vriendelijke, soms afwachtende minister

Nooit kreeg VVD-minister Bruno Bruins zoveel warme reacties als toen hij woensdag na een urenlang Kamerdebat opeens door zijn benen zakte en door collega-minister Wouter Koolmees ondersteund moest worden.