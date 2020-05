Partijbestuur Denk vleugellam na terugtreden penningmeester

Met het opstappen van één van de drie bestuursleden van Denk, groeit de druk op partijvoorzitter Selçuk Öztürk om ook terug te treden. Tot frustratie van Denk-leden geeft die vooralsnog geen sjoege. Het is de volgende stap in een al langer lopend conflict binnen de jonge partij.

Zaterdagmiddag maakte de partij met een persbericht onder de kop ‘Bestuur Denk is “gevallen”’ bekend dat penningmeester Şerif Uysal uit het bestuur treedt. De aanleiding voor zijn terugtreden wordt niet genoemd, maar het is aannemelijk dat hij aan de oproep van fractievoorzitter Farid Azarkan tegemoetkomt. Die vroeg onlangs aan het bestuur om plaats te maken voor een interim-bestuur. Eerder al traden twee andere bestuursleden af.

Met het terugtreden van Uysal voldoet het partijbestuur niet meer aan de statutaire eis dat er minimaal drie leden zitting in hebben. Het partijkader kan tot er een volgende algemene ledenvergadering plaatsvindt geen beslissingen meer nemen of financiële verplichtingen aangaan.

Die vergadering vindt in principe op 6 juni plaats, tenzij het coronavirus leidt tot uit- of afstel van de bijeenkomst. Volgens een fractiewoordvoerder zou Öztürk er goed aan doen de ledenvergadering naar voren te schuiven. Hij weet niet hoever de partijvoorzitter is met de voorbereidingen van de vergadering, aangezien hij al een tijd geen contact meer heeft gehad met Öztürk. “De vraag is: gaat en kan het bestuur de vergadering organiseren?”

Veel leden willen een motie van wantrouwen indienen tegen het partijkader. Op de agenda van de vergadering staat het functioneren van het bestuur vooralsnog niet vermeld.

‘Partij gegijzeld door één persoon’

Afdeling Amsterdam probeert los van het bestuur een vergadering te organiseren. Dat is mogelijk wanneer tien procent van de leden daarmee instemt, wat bij Denk neerkomt op een kleine 400 leden. Inmiddels hebben online zo’n vijftig leden te kennen gegeven een vergadering te willen.

De Amsterdamse fractievoorzitter Mourad Taimounti rekent erop dat aantal te halen om zo rond 6 juni desnoods zelf een algemene vergadering uit te roepen. “We hebben niet echt promotie kunnen doen voor ons initiatief, dus dan is vijftig leden binnen een paar dagen fors. We gaan vergaderen. Fysiek of digitaal.” Hij zegt dat hij het partijbestuur benaderd heeft om ledenlijsten te sturen, maar dat Öztürk dit weigert omdat het om privégegevens gaat. Taimounti: “De partij wordt gegijzeld door het ego van één persoon. Het democratisch gehalte is echt weg.”

Het rommelt al een tijdje binnen Denk, dat met drie zetels vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Kamerlid Tunahan Kuzu stapte in maart terug als fractievoorzitter en maakte bekend na de komende Tweede Kamerverkiezingen de politiek te verlaten. Rond die tijd verscheen in HP/De Tijd een bericht over een buitenechtelijke affaire uit 2018, waarbij Kuzu zich grensoverschrijdend gedragen zou hebben. Ook bleek toen dat er al langer een machtsstrijd gaande was tussen partijoprichters Kuzu en Öztürk.

Selçuk Öztürk is onbereikbaar voor commentaar.

