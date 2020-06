Partij voor de Toekomst: een recruteringsmachine, wars van hokjes

Toen deze krant eind vorig jaar de Groep Otten (GO) interviewde, dacht de Forum voor Democratie-afsplitsing nog volop na over een programma. Over één ding waren senatoren Henk Otten, Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker wel zeer uitgesproken. De lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 moest een vrouw zijn. De Vries: “Een jonge vrouw.” Otten: “Een slimme. Bij voorkeur één die de meeste stemmen trekt.”

Toen maandagochtend bekend werd dat GO de krachten gaat bundelen met de Partij voor de Toekomst van Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen, werd daarom direct afgesproken wie in maart volgend jaar de kar mag gaan trekken: Henk Krol.

Een gemiste kans. En niet alléén omdat Van Kooten-Arissen vrouw is. In het Trouw-interview zei voormalig Forum-woordvoerder De Vries dat de partij vooral wilde horen wat er onder de kiezers leefde, om daar standpunten op te baseren: “We steken de thermometer daar waar je iets kunt halen.” Partijen zijn ‘noodzakelijk kwaad’, vond Otten: “Recruteringsmachines. Die moeten het beste talent zien te vinden en op de goede plek zetten.”

Portret van oud-fractievoorzitter van 50Plus Henk Krol en Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen, die ook bij 50PLUS is vertrokken. Zij starten samen de Partij voor de Toekomst. Beeld ANP

Futiele mensendingen

Als iemand het afgelopen jaar naar die woorden geleefd heeft, dan is het Van Kooten-Arissen. Het Kamerlid, dat in haar jeugd VVD stemde, heeft sinds zij in juli de Partij voor de Dieren verliet, een duizelingwekkende partijgeschiedenis opgebouwd. Nadat zij een tijdje als eenmansfractie functioneerde, besloot zij lid te worden van 50Plus, waar zij binnen een paar maanden weer vertrok met Henk Krol. De oprichtingspapieren van hun Partij voor de Toekomst zijn nog niet droog, of die partij gaat samen met het GO-smaldeel in de Eerste Kamer. “De kiezer zit niet te wachten op allerlei splinterpartijen”, vindt Otten.

Het zal interessant zijn welke standpunten recruteringsmachine PvdT uiteindelijk zal innemen. Van Kooten-Arissen verliet de dierenpartij, omdat zij vond dat zij daar beknot werd als het over medisch-ethische onderwerpen ging. In de partij werden die zaken volgens haar ‘futiele mensendingen’ genoemd. Maar, bezwoer ze meteen: verder zou ze altijd met de PvdD meestemmen.

Nuchtere kiezers die werken en belasting betalen

Er zit wat licht tussen de standpunten over klimaat, landbouw en energie van de Partij voor de Dieren en de Groep Otten. Bij ‘Goedemorgen Nederland’ zei Otten in december dat het stikstofprobleem vooral een “bureaucratisch probleem” is, door de strenge regels die Nederland en de Europese Commissie zichzelf opgelegd hebben. Hij steunde uiteindelijk de stikstofnoodwet van het kabinet om de bouw en boeren niet in de problemen te brengen. In Trouw opperde hij een oplossing voor het stikstofoverschot in de vele Nederlandse Natura 2000-gebieden: “Doe gewoon de grote gebieden: de Waddenzee, Veluwe, Biesbosch.” De rest kan geschrapt.

In hetzelfde interview pleitte GO-Statenlid Robert Baljeu ervoor om vooral door te gaan met het oppompen van Gronings gas. Wat klimaatbeleid betreft: als het dan toch moet, dan is kernenergie dé CO2-neutrale oplossing voor Nederland.

De Partij voor de Dieren denkt nogal anders over deze dossiers. Kernenergie brengt onverantwoorde risico’s met zich mee en zadelt toekomstige generaties op met giftig kernafval, vindt de partij. Verder moeten Gronings gas én gasimport aan banden gelegd worden, en de huidige natuurgebieden moeten groter. Uit het stemgedrag van Van Kooten-Arissen in de afgelopen maanden over deze onderwerpen, blijkt dat zij hier nog altijd achter staat.

Maar waarschijnlijk is dat te dogmatisch gedacht. Otten zei het al in Trouw, de partij mikt op kiezers “die nuchter zijn, die werken en belasting betalen. Die wat maken van hun leven”. Bijna profetisch ging hij verder: “We werken ook samen met de Partij voor de Dieren. Ik weet dat vooral journalisten hokjes zoeken, maar ik ben daar persoonlijk niet mee bezig.”

Nieuwe speerpunten Henk Otten:

1.Pensioenen

2.Klimaat

3.Dierenrechten

