Partij voor de Dieren wil onverdoofde rituele slacht alsnog verbieden

De Tweede Kamer buigt zich vandaag in een hoorzitting over de langgekoesterde wens van de Partij voor de Dieren om onverdoofde rituele slacht te verbieden. PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand heeft er alle vertrouwen in: “Godsdienstvrijheid is niet absoluut.”

In Nederland is onverdoofd of onbedwelmd slachten verboden in de reguliere vee-industrie. Het mag alleen bij de rituele slacht, zoals voor vlees dat koosjer (joods) of halal (islamitisch) moet zijn. In 2011 stemde de Tweede Kamer met een ruime meerderheid voor een wetsvoorstel van PvdD-leider Marianne Thieme om ook bij rituele slacht bedwelming verplicht te stellen. De drie christelijke fracties, ChristenUnie, CDA en SGP, zagen niets in het voorstel. Ook vier afzonderlijke Kamerleden, drie van de PvdA en één van de PVV, stemden tegen.

Wilders

Bij veel politieke partijen zorgt rituele slacht voor ongemak. Voor het liberale D66 is het schipperen tussen de vrijheid van geloofsovertuiging en en dierenrechten. De PVV leek destijds vooral verdeeld tussen de anti­islamstandpunten enerzijds en de band die PVV-leider Geert Wilders met het land Israël heeft anderzijds. De PvdA worstelde vooral met de protesten uit de islamitische achterban.

In 2012 strandde het wetsvoorstel van Thieme alsnog in de Eerste Kamer. Dat kwam mede doordat staatssecretaris Henk Bleker (landbouw, CDA) een middenweg vond in de vorm van een convenant, ondertekend door religieuze organisaties. Als een slachtdier binnen veertig seconden na de dodelijke doorsnijding van de halsslagader nog niet buiten bewustzijn is, moet het dier alsnog verdoofd worden. D66, VVD en PvdA schaarden zich in de senaat achter het convenant en stemden tegen het wetsvoorstel van Thieme.

Onnodig leed

“Het convenant doet niet wat de Eerste Kamer had gehoopt”, zegt Esther Ouwehand nu. Er is bewijs, vertelt ze, dat vooral runderen niet binnen veertig seconden het bewustzijn verliezen en dat bedwelming alsnog moet plaatsvinden. “Onnodig leed omwille van religieus gebruik.” Volgens haar is er inmiddels ook meer maatschappelijk draagvlak voor dierenrechten. Ze wijst op het verbod op circusdieren en nertsenfokkerij. “Voor de Eerste Kamer moet die publieke moraal een grond kunnen vormen om de vrijheid van godsdienst licht te beperken.”

Het nieuwe voorstel volgt grotendeels de lijnen van de oude wet. Het voorstel gunt religieuze slachthuizen vijf jaar om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving, al hoeft volgens Ouwehand de overgang niet groot te zijn. “Vanwege het convenant hebben slachthuizen de bedwelmingsapparatuur al in huis.” Het is de vraag of partijen het nieuwe voorstel boven het convenant zullen stellen. D66 en PvdA wilden voor de hoorzitting nog geen uitspraken doen over hun standpunt.

