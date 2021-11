Pan-Europese Volt zoekt het avontuur in de lokale raad

‘Denk Europees, doe Lokaal.’ Het is de slogan waarmee Volt de gemeenteraadsverkiezingen van maart ingaat. De pan-Europese partij zit sinds 2019 in het Europees Parlement, bemachtigde in maart drie Tweede Kamerzetels en vindt nu de stap naar de lokale politiek ‘niet meer dan logisch’. “Europees beleid wordt nationaal uitgevoerd en speelt lokaal, waardoor alles met elkaar verbonden is”, zegt partijleider Laurens Dassen.

Een soepele aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is het allesbehalve voor Volt. Terwijl in augustus 24 lokale afdelingen nog bekendmaakten een gooi te willen doen naar raadszetels, is daar nu minder dan de helft van over. Volt doet in tien gemeenten mee in maart, bijvoorbeeld Amsterdam, Delft en Maastricht. In veertien steden, zoals Groningen, Breda en Wageningen, kreeg de partij haar kandidaatslijsten niet rond.

De reden hiervoor is de zogeheten ‘pariteitseisen’ die de partij zichzelf oplegt. Het is een van de kernprincipes van de partij, de man-vrouw verdeling op de kandidatenlijst moet gelijk zijn. Non-binaire mensen kunnen de plek van zowel mannen als vrouwen vullen.

Slechts 30 procent van de leden is vrouw

De partij hanteert ook het ‘om-en-om’-principe; als de nummer één op de kandidatenlijst een man is, moet de nummer twee een vrouw zijn, enzovoort. Toch blijft de partij positief en wordt niet gesproken van een domper. Dassen vindt dat je ‘soms iets minder snel moet gaan om verder te komen’. “Het is iets waar je makkelijk van kunt afstappen, maar we vinden het écht belangrijk.” De partij is momenteel bezig een ‘Vrouwen voor Volt’-netwerk op te zetten om te kijken hoe vrouwen te motiveren actief te worden. Slechts een kleine 30 procent van de Volt-leden is vrouwelijk. In Den Bosch en Rotterdam ligt dat percentage nog lager.

Volt is op lokaal niveau vertegenwoordigd in Duitsland, Italië, Bulgarije en Portugal, en heeft in totaal 55 raadszetels. De partij zit in 38 gemeenten in de raad. Veel van deze raadsleden komen iedere maand samen om ervaringen uit hun stad uit te wisselen en oplossingen te delen. Kiezers, vindt Dassen, weten heel goed dat problemen niet alleen in hun eigen stad spelen. “We willen leren van de problemen die in andere steden in Europa spelen en de beste oplossingen naar Nederland halen.”

Arjen van Silfhout, lijsttrekker in Den Bosch, zegt dat dit ook andersom werkt. “Als wij straks in Den Bosch in de gemeenteraad zitten en we verzinnen mooie oplossingen, dan kunnen andere Europese steden daar ook van leren.”

Te veel kinderen met honger naar school

Volt gaat zich met name richten op thema’s als klimaat, digitalisering, wonen en armoede. “Er is ontzettend veel armoede in onze stad”, zegt de Rotterdamse lijsttrekker Imane Elfilali. “Er gaan veel te veel kinderen met honger naar school.” Elfilali wil zich inzetten voor integrale kindcentra. “In elke wijk moet er een plek komen waar je na school kan samenkomen voor sport, spel, muziek maar ook huiswerkbegeleiding of taalachterstand. We willen kansen voor alle Rotterdammers.”

Van Silfhout noemt wonen als belangrijk speerpunt. “In Den Bosch kunnen we heel veel leren van hoe de stad Wenen omgaat met de woningmarkt. Daar woont twee derde van de inwoners in de sociale huursector.” Volgens Silfhout heerst er in Nederland het onterechte frame dat sociale huur voor de armere onderlaag is. “Dat moet anders. We willen fors investeren om de sociale huursector in Den Bosch te versterken en het voor meer mensen mogelijk te maken een huis in die sector te bemachtigen.”

Ook gaan Van Silfhout en Elfilali zich beiden hard maken voor een wethouder van digitale zaken. “Internet is een mensenrecht”, zegt Van Silfhout, “en moet toegankelijk zijn voor iedereen”. Elfilali wijst erop dat de lokale overheid vaak ‘erg stoffig’ oogt en dat door een betere digitale omgeving gemeentelijke voorzieningen een stuk makkelijker gevonden kunnen worden. “Zo wordt het leven van Rotterdammers een stuk makkelijker”, meent ze.

Volt hoopt in elke stad waar de partij meedoet twee tot vier raadszetels te bemachtigen.

Lees ook:

Wie zijn Laurens Dassen en Caroline van der Plas, nieuwe stemmen in de Tweede Kamer?

Valt de naam Laurens Dassen, dan klinken al snel omschrijvingen als ‘een gewone jongen’, ‘aardige gast’, een ‘harde werker’. Hij is bedachtzaam, wordt ook over hem gezegd. Een enkele keer vallen de woorden ‘lief’ en ‘voorzichtig’.