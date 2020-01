Palestijnen weigeren ChristenUnie-delegatie te ontvangen

De kleinste coalitiepartij brengt op dit moment een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden, onder meer aan de voorzitter van de Knesset, het Israëlische parlement en een aantal verzoeningsprojecten. Maandag zou de vijfkoppige fractie spreken met vier hoge Palestijnse politici: Hannan Ashrawi, Saeb Erekat, Mustafa Marghouti en Ahmed Majdalani.

Een reden voor de afzegging, die is bevestigd door de Palestijnse Autoriteiten in Den Haag, is niet gegeven. De ChristenUnie kreeg via de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in Ramallah te horen dat de afzegging ‘politiek gemotiveerd’ is. “Dat is een belediging maar ook erg jammer. We zijn hier juist om de gezichtspunten van verschillende kanten te horen, ook in verband met de aanstaande verkiezingen van maart”, aldus Voordewind. Hij benadrukt zelf wel altijd Palestijnse parlementariërs te hebben ontvangen in Den Haag.

Voordewind vermoedt wel een verband met een aantal pro-Israël-standpunten van zijn partij, over onder meer de etikettering van producten uit Joodse nederzettingen in bezette gebieden. De Kamer besloot onlangs dat daar niet langer ‘made in Israël’ op mag staan. Het Kamerlid denkt niet dat er een verband is met de oplopende spanningen in het Midden-Oosten vanwege het conflict tussen de VS en Iran.

