Öztürk maakt plaats; ‘nieuwe fase’ bij Denk

Excuses van Selçuk Öztürk, excuses van Farid Azarkan en excuses van Tunahan Kuzu. Tijdens een algemene ledenvergadering van de partij, zaterdag in Rotterdam, gaan de drie Kamerleden van Denk diep door het stof. De mannen vochten elkaar de afgelopen maanden de tent uit en brachten de partij aan de rand van de afgrond. “Dit hadden we moeten voorkomen”, zegt Öztürk. “Dat is ons niet gelukt.” Azarkan: “Zoiets mag nooit meer gebeuren.”

Denk hoopt dat deze ledenvergadering het einde betekent van het openlijke geruzie. De partij moet een verkiezingsprogramma opstellen en een kandidatenlijst voor de stembusgang van maart 2021. Daar is rust voor nodig. Azarkan verwacht dat Denk ‘de periode van jeugdigheid’ achter zich kan laten en aan een ‘nieuwe fase’ begint, ‘richting volwassenheid’.

De bijeenkomst is vanwege de coronacrisis digitaal te volgen voor partijleden. Het is een klein wonder dat de drie mannen zich deze zaterdagmiddag gebroederlijk willen verantwoorden voor de malaise van de afgelopen tijd. Ze geven tegenover de leden toe dat het afgelopen half jaar een weinig verheffende periode was, waarin partijvoorzitter Öztürk publiekelijk een machtsstrijd uitvocht met Kuzu en Azarkan, de politiek leider.

Kuzu raakte binnen de partij in opspraak vanwege een buitenechtelijke relatie met een medewerker. Het Kamerlid heeft zich volgens de vrouw op enig moment schuldig gemaakt aan ‘grensoverschrijdend gedrag’. Ze beklaagde zich, maar de partij heeft nooit officieel onderzoek laten doen naar het voorval.

‘Rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent’

In maart dit jaar legde Kuzu het fractievoorzitterschap neer. Officieel omdat zijn werk voor Denk ‘een behoorlijke impact’ op zijn persoonlijke leven had. In werkelijkheid werd hij achtervolgd door de affaire met de vrouw. Öztürk drong intern aan op zijn terugtreden. Azarkan, de nieuwe politiek leider, riep op zijn beurt dat het hele bestuur zou moeten opstappen. Öztürk weigerde en probeerde Azarkan te royeren als lid. Dat mislukte. Kuzu noemde Öztürk vanwege deze actie ‘rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent’.

Enkele weken geleden vond er een opmerkelijke verzoening plaats tussen de drie mannen. Het was net op tijd om de angel uit de ledenvergadering te halen. De vrees bestond de kopstukken de partij definitief zouden verscheuren.

Dat gebeurt dus niet. Wel doet Öztürk een stap terug. Hij legt per direct het voorzitterschap van Denk neer. Hij kondigt dat zaterdag aan in een emotionele toespraak, waarin hij laat doorschemeren dat het werk voor de partij hem teveel is geworden. Hij blijft wel Kamerlid tot aan de verkiezingen van volgend jaar. Kuzu maakte al eerder bekend dat hij na de verkiezingen vertrekt uit de Kamer.

Lees ook:

Denk-leden: Öztürk zet de toekomst van onze partij op het spel

De partij Denk koerst af op een rampzalige ledenvergadering, waar de twee ruziënde oprichters lijnrecht tegenover elkaar zullen staan. Of is er nog een oplossing?

Kamerleden Denk begraven de strijdbijl

De afgelopen dagen hebben de drie samen “constructieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Denk”, laten zij in een persverklaring weten.