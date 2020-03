Oververmoeide minister Bruno Bruins treedt af

Minister van Medische Zorg Bruno Bruins heeft donderdag de koning zijn ontslag aangeboden. De minister is oververmoeid nadat hij wekenlang de corona-aanpak in Nederland coördineerde. Zijn taken aangaande de bestrijding van het coronavirus worden voorlopig overgenomen door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Bruins (VVD), vaak de onverstoorbare en onderkoelde minister, was de man die Nederland de afgelopen weken door de coronacrisis moest loodsen. Woensdagavond zakte hij tijdens een debat in de Tweede Kamer achter het spreekgestoelte in elkaar. Hij werd naar huis gebracht, waarvandaan hij de komende dagen zou werken. Hij liet nog weten dat het goed met hem ging, maar donderdag besloot de man die sporters feliciteerde met tekeningen toch zijn ontslag in te dienen. Het werd hem ‘op de meest eervolle manier verleend’, aldus een bericht van het kabinet van de koning.

Premier Rutte prees Bruins als een minister die ‘kei- en keihard werkte'. “Het is ontzettend triest dat het zo afloopt. Hij heeft me gebeld, en was niet te vermurwen. Ik zei dat hij het weekend nog kon nemen om erover na te denken, maar dat wilde hij niet.”

De taken van Bruins wat het coronavirus betreft worden overgenomen door De Jonge. Voor de andere zaken waar Bruins verantwoordelijk voor was, sport bijvoorbeeld, wordt zo snel mogelijk een opvolger gezocht. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt het vertrek van zijn partijgenoot ‘zeer treurig’ en dankt hem voor zijn harde werk. “Hij heeft alles gegeven, maar zijn gezondheid gaat nu voor. Hulde dat hij juist deze post nu niet onbemand wil laten.”

