Overleeft Snel een nieuw toeslagendebat?

De situatie van staatssecretaris Menno Snel van financiën is hachelijk. Voor de tweede keer in een paar weken moet hij zich woensdag in de Tweede Kamer verantwoorden voor de toeslagenaffaire. Zwartgelakte dossiers voor ouders die ten onrechte toeslagen terug moesten betalen, wekken verontwaardiging. In een brief aan de Kamer erkent Snel de fout en hij wil die heel snel goed maken. Op die manier hoopt hij nog een keer in het debat overeind te blijven.

Snel overleefde twee weken geleden een Kamerdebat. Hij werd in het zadel gehouden door de coalitie en de oppositiepartijen GroenLinks en SGP. Maar de kritiek op de staatssecretaris was niet mals. Hem werd verweten dat hij de Kamer te laat en onvolledig informeerde. Hij zou ook te laat in actie zijn gekomen. En ook al treft hem geen blaam, dan nog is hij politiek verantwoordelijk voor fouten van de Belastingdienst. Die liet honderden en mogelijk duizenden ouders ten onrechte tienduizenden euro’s kinderopvangtoeslag terugbetalen, zo onthulden Trouw en ‘RTL Nieuws’. Die mensen raakten daardoor in ernstige financiële problemen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer hield vertrouwen in de staatssecretaris. Met het wegsturen van Menno Snel zijn de gedupeerde ouders niet geholpen, menen deze partijen. GroenLinks wijt de problemen eerder aan het ingewikkelde toeslagensysteem dan aan het optreden van de staatssecretaris. Maar twijfel was er wel, vooral bij de SGP, die de opeenstapeling van fouten zat is.

Ouders hadden persoonlijk benaderd moeten worden

Dat het debat woensdag net zo verloopt als begin deze maand, is allerminst zeker. De manier waarop Snel de affaire afhandelt, stoort de Kamer opnieuw. In dossiers waar gedupeerde ouders al maanden om vroegen, bleek een groot deel zwartgelakt. Volgens de Belastingdienst waren vanwege privacy alleen gegevens van andere ouders en bedrijven onleesbaar gemaakt. Bij de ouders bood het de indruk dat er opnieuw informatie werd achtergehouden.

De zware galm van het debat van twee weken geleden is nog te horen. De emoties van de getroffen ouders op de tribune van de Tweede Kamer symboliseerden de dramatiek in deze affaire. Een vader riep: “Mijn leven is naar de klote.” De staatssecretaris stelde de ouders voor om de Belastingtelefoon te bellen. Hoon was zijn deel, want daar kregen de ouders jarenlang nul op het rekest.

Staatssecretaris Menno Snel vecht terug. In een brief aan de Tweede Kamer toont hij zich strijdbaar. Hij erkent dat het toesturen van de dossiers op deze manier fout was. Ouders hadden persoonlijk benaderd moeten worden en dat gebeurt alsnog. Er is inmiddels ook een beter telefoonnummer waar ouders naar toe kunnen bellen, belooft hij. En de eerste groep ouders die ten onrechte toeslagen terug moest betalen, krijgt nog voor de jaarwisseling een voorschot. In een begeleidende brief schrijf Snel te beseffen dat hij ‘het onrecht dat hen is aangedaan en het gevoel van machteloosheid waarmee ze zolang hebben rondgelopen, helaas op geen enkele manier kan wegnemen’.

In het debat woensdag staat de Kamer voor de keus. Is de aaneenschakeling van incidenten met de toeslagen te gortig? Of wekken de plannen van Snel voldoende vertrouwen om hem de schade te laten repareren?

De beloftes van Menno Snel • Voor het einde van het jaar heeft de eerste groep gedupeerde ouders een voorschot op de schadevergoeding op de rekening staan. Voor 200 ouders gaat het om 20.000 euro. Voor 70 ouders om hogere bedragen. Het hoogste bedrag is 66.000 euro.

• Ouders kunnen een persoonlijk gesprek krijgen met de Belastingdienst.

• Er komt een nieuwe organisatie die zaken uit het verleden die fout zijn gelopen afhandelt.

• De Belastingdienst gaat bij het uitbetalen en terugvorderen van toeslagen ‘de menselijke maat’ hanteren.

• Een commissie bekijkt nog andere groepen van naar schatting 9000 andere ouders die mogelijk ook zijn gedupeerd. Hij belooft ook bij hen zo spoedig mogelijk de schade te vergoeden.

Lees ook:



Belastingdienst negeerde de wet veel langer dan eerder gemeld

De Belastingdienst houdt zich sinds 2016 aan de wet bij controles op toeslagen voor kinderopvang, zo meldde staatssecretaris Snel de Tweede Kamer meermalen. Maar dit is niet het geval, blijkt uit interne verslagen van de fiscus.

Snel overleeft debat toeslagenaffaire met een schram

Staatssecretaris Menno Snel belooft de Kamer beter te informeren. Hij behield ondanks felle kritiek het vertrouwen van een meerderheid.