Over linkse en andere liefjes en waarom Sigrid wel een potje kan breken bij Mark

Het sneeuwde een beetje onder in alle verstoorde verhoudingen, broze lijntjes en het geregel en geritsel van de formatie, maar de liefde van politici bloeide deze zomer in duizend kleuren.

En wat is een mooiere start van het politieke seizoen dan een band voor het leven? Zo is Wopke Hoekstra eindelijk getrouwd met de ‘liefste, mooiste, knapste en slimste vrouw ter wereld’, schrijft hij op zijn Instagram-account. De uitverkorene is Liselot Hoornweg, een huisarts met wie hij al vier kinderen heeft.

Vijf keer is scheepsrecht!, aldus de CDA-gezinsman. De eerste keer uitstel kwam door de ziekte van hun jonge zoontje, vervolgens gooide de coronacrisis driemaal roet in het eten.

Wie kent hem nog, de collega van Hoekstra die zijn geduld juist niet kon bedwingen en vorig jaar rond deze tijd wél de champagne ontkurkte. Geheel in de traditie van Haagse politiek noemen we deze haarloze demissionaire minister die houdt van The Beatles en Kuifje niet bij naam, waardoor het extra duidelijk is wie wij bedoelen..

Luis in de pels

Een ander liefdespaar is voormalig leider van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme en haar eigen luis in de pels, Ewald Engelen. De hoogleraar financiële geografie en de milieuactivist kennen elkaar nota bene uit de Tweede Kamer, toen zij nog debatteerde en hij met het Burgerforum EU langskwam als expert. Corona zorgde bij hen tweemaal voor uitstel, maar dit weekend was er dan toch eindelijk een feestje. Net als afgelopen week voor Paul Smeulders en zijn Aline. Smeulders is het GroenLinks-Kamerlid dat net naast een zetel greep in maart en hij zal zijn huwelijksreis vast met liefde uitstellen in ruil voor alsnog een linkse doorbraak in de formatie.

Politieke liefdes 1. Bram Peper (PvdA) en Neelie Kroes (VVD) 2. Cora van Nieuwenhuizen en Bert Wijbenga (beiden VVD) 3. Fleur Agema en Léon de Jong (beiden PVV)

Over linkse liefjes gesproken, hét liefdespaar van de zomer is onmiskenbaar Lilianne Ploumen en Jesse Klaver. Zij wat ouder dan hij, hij nóg wat enthousiaster dan zij. Samen doorstonden ze afgelopen week hun eerste teleurstelling als koppel: de deur van de formatie ging voor hen voorlopig op slot. Toch geen reden om het feestje af te blazen. Op dinsdagochtend was er de eerste gezamenlijke fractievergadering van de ‘familie’ van het stel, de fracties van de PvdA en GroenLinks. Historisch, want de linkse liefde was lang het recept voor Haags gedoe.

Petje af

Echt ons petje af nemen we pas voor liefde over partijgrenzen heen. Het gebeurde in relatieve stilte, maar VVD-minister Tamara van Ark bestendigde onlangs haar liefde voor oud-SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf, die in 2018 de Kamer verliet om zijn (vorige) huwelijk te redden. Van Ark heeft nu wel meer tijd voor huis en haard, al heeft dat een ongelukkige reden: ze moest onlangs vanwege gezondheidsredenen haar drukke baan als zorgminister vaarwel zeggen.

Waar liefde heerst, is jaloezie nooit ver weg. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie gaf deze week in zijn blog de ‘linkse liefjes’ de schuld van de ontstane patstelling in de formatie. De ‘twee verloofde linkse partijen’ namen het volgens Segers niet zo nauw met de geheimhouding die aan de informateur was beloofd. “Daarom lekten ze de liberale wens om de abortuswet, embryowet en de onderwijsvrijheid te ‘moderniseren’”, schrijft Segers. “Zo probeerden de linkse liefjes de ChristenUnie van de formatietafel te laten weglopen.”

De grote vraag blijft aan wie eeuwige vrijgezel Mark Rutte zijn hart voor de komende vier jaar verpandt. Aan polyamorie in vijfvoud doet hij niet, weten we na deze maandenlange formatie. Maar dat hij makkelijk zijn hart verpandt, weten we uit de afgelopen jaren. We zien hem nog voor ons met zijn beste vriend Diederik Samsom in de herfst van 2017, waar het stel kort daarvoor nog slaande campagneruzie had. Misschien dat Sigrid Kaag daarom denkt dat ze wel een potje kan breken bij Mark. Dan staan ze straks toch samen op dat onwijs gave bordes.