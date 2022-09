Over de gaswinning botsten Kamerleden tegen een ‘betonnen muur’ op bij het kabinet

Heeft de hele Tweede Kamer ‘gefaald’ in Groningen? Of is het vooral dankzij het parlement dat de gaswinning is afgebouwd?

Tegenover de parlementaire enquêtecommissie oordeelt oud-GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren hard over haar rol en die van de hele Kamer. “We hebben gefaald. We hebben niet op tijd voldoende verandering kunnen teweegbrengen als hoogste orgaan in onze rechtsstaat.”

Voor Kamerleden was het volgens haar onmogelijk om grip te krijgen op het dossier. Door de complexiteit, de beperkte ondersteuning voor Kamerleden en door de belangen binnen het kabinet, dat het gas ondanks de bevingen zag als verdienmodel.

‘Nooit geweten dat de gaswinning omlaag kon’

Het lukte vaak niet om alle informatie boven water te krijgen. Van Tongeren: “Je stuitte steeds op een soort betonnen muur.” Pas in recente verhoren hoorde zij dat het kabinet wist dat de gaswinning wel al eerder verder omlaag kon, dan uiteindelijk gebeurde. Met Kamervragen had ze die informatie nooit gekregen.

Ook Jan Vos, tijdens de zware beving bij Huizinge (2012) Kamerlid van coalitiepartij PvdA, voelde zich soms “ellendig” over de informatievoorziening. “Ik heb nooit geweten dat de gaswinning wél omlaag kon. Ik heb er wakker van gelegen.”

Minister Henk Kamp herhaalde steeds dat de ‘leveringszekerheid’ in gevaar zou komen als de winning te snel zou worden afgebouwd. Nu blijkt dat het kabinet tijdens de recessie vooral de gasopbrengsten nodig had. Vos verwijt het kabinet dat het niet eerlijk was over de werkelijke beweegredenen: nieuwe bezuinigingen voorkomen.

Anders dan Van Tongeren vindt Vos dat de Kamer wél een grote rol speelde bij het uiteindelijk dichtdraaien van de gaskraan. “Ik had bij de ministers Jeroen Dijsselbloem (financiën) en Kamp niet het gevoel dat de urgentie zo groot was om de gaswinning te verlagen. De Kamer heeft eraan getrokken en uiteindelijk is het kabinet overstag gegaan.”

‘Laffe politiek’

Vos wijst in zijn verhoor verschillende keren naar oud-coalitiegenoot René Leegte (VVD), en vice versa. Vos noemt het ‘schrijnend’ dat Leegte een PvdA-motie om de veiligheid in Groningen voorop te stellen niet mede indiende. Volgens Vos is het exemplarisch, omdat vooral de VVD wilde doorgaan met gas oppompen.

Tijdens zijn verhoor legt Leegte uit dat hij de motie vooral symbolisch vond: staat de veiligheid immers niet voor iedereen voorop? “We stemden als VVD uiteindelijk wel voor de motie, anders zou de beeldvorming zich tegen ons keren.”

Leegte verwijt Vos ‘laffe politiek’, omdat die vaak wel ferme teksten had over een lagere gaswinning, maar vervolgens nooit doorbeet. Hij vermoedt dat de PvdA’er in een spagaat zat, omdat PvdA-minister Dijsselbloem de gaswinning nodig had voor de staatskas.

‘Pappen en nathouden’

Leegte wordt later in het gesprek emotioneel als hij gevraagd wordt naar het ‘treinincident’. Na een werkbezoek aan Groningen in 2015 had Leegte zijn woordvoerder in de trein gebeld en gesproken over ‘pappen en nathouden van de Groningers’. Dat was nadat Vos gevraagd had om een nieuw onderzoek.

Een milieuactivist ving het gesprek op en plaatste het op Twitter. Volgens Leegte ontbrak daarbij de context, onder meer dat hij met een woordvoerder sprak en niet met een minister of zijn fractievoorzitter. Toen hij erachter kwam dat de teksten op sociale media stonden, had een woordvoerder al namens hem excuses gemaakt, en besloot hij te stoppen als woordvoerder over Groningen. “Anders had ik mij als persoon belangrijker gemaakt dan de inhoud. En dat doet niet recht aan de Groningers.”

Lees ook:

Groningen werd vermorzeld onder de financiële belangen van het aardgas

Een week vol verhoren over de aardbeving bij Huizinge maakte duidelijkhoe de belangen van de Groningers door machtige partijen werden vermalen.