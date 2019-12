Ouders bij debat toeslagenaffaire: ‘Mijn leven is naar de klote’

“Hier hebben we niets aan.” Joe ten Cate volgde het debat in de Tweede Kamer met staatsecretaris Menno Snel over de kinderopvangtoeslag de hele dag. Samen met andere gedupeerde ouders bood hij voorafgaand een petitie aan Kamerleden aan, waarbij de emoties al hoog opliepen. Maar van de gehoopte duidelijkheid over hun situatie, over mogelijke compensatie voor onterecht gestopte en teruggevorderde toeslagen is weinig terechtgekomen vindt hij.

“We weten nog steeds niets over onze situatie. Drie weken geleden werd beloofd dat we ons dossier konden opvragen, maar aan de Belastingtelefoon word je afgepoeierd.” De Belastingdienst eiste 47.000 euro van hem terug, wat hij inmiddels bijna volledig heeft afbetaald. Maar hij en zijn gezin raakten alles kwijt de afgelopen jaren, zagen zich zelfs gedwongen een jaar bij de moeder van Ten Cate in te trekken.

De publieke tribune zat gisteren vol met gedupeerde ouders die de afgelopen jaren te maken kregen met ‘machtsmisbruik’ van de Belastingdienst, zoals Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) het verwoordde. Dat leidde geregeld tot rumoer in de zaal, wanneer ouders hun goedkeuring dan wel afkeur lieten blijken tijdens het debat. Kamervoorzitter Khadija Arib maande voorzichtig tot stilte, maar liet ook blijken dat het belangrijk was dat de mensen om wie het ging juist aanwezig waren bij het debat.

14 jaar vechten met de Belastingdienst

Al een half uur na aanvang wordt het debat onderbroken. “Mijn leven is naar de klote”, roept Roger Derikx door de zaal. Al veertien jaar vecht hij met de Belastingdienst, die 75.000 euro van hem terugvordert. Hij is gescheiden, zijn auto meermalen in beslag genomen. Buiten de zaal wordt hij door Pieter Omtzigt (CDA) en Michiel van Nispen (SP) opgevangen en kan hij zijn verhaal doen, later ook nog persoonlijk tegenover staatssecretaris Snel.

Een groep gedupeerde ouders gaat lunchen met Kamerleden om daar hun verhaal te kunnen vertellen. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat ouders gehoord werden? “Al in 2014 had ik een gesprek met de hoogste baas van de Belastingdienst”, vertelt Willeke Ravenna, die zelf fraude aankaartte bij kinderopvanginstelling De Parel uit Capelle aan den IJssel. In 2016 werd de eigenaar veroordeeld voor fraude, de rechter zei dat ouders slachtoffer waren geworden. “Kort daarop kregen ouders de brief van de Belastingdienst dat alle toeslagen werden teruggevorderd. Terwijl de rechter sprak van slachtoffers, bestempelde de Belastingdienst de ouders als fraudeurs.” Een betalingsregeling kregen ze niet: de fiscus verweet hen opzet of grove schuld aan fraude.

Hoewel veel ouders blij zijn dat hun zaak eindelijk de aandacht krijgt waar zij al jaren om vragen, overheerst het gevoel dat het debat voor hen weinig oplevert. Steve Kuipers uit Almelo ziet een duidelijk verschil in hoe de Kamerleden het debat ingaan. “Sommigen zijn strijdbaar, willen nu duidelijkheid. Maar anderen schuiven het op de lange baan en willen alleen maar wachten op nog meer onderzoek.” De compensatieregeling zoals die nu voorligt noemt hij ‘veel te weinig’.

Hij krijgt bijval van Jacqueline Imminga, die zelf te maken kreeg met fraudeonderzoek bij haar kinderopvang in Almere. Al haar klanten werden geconfronteerd met stopzettingen. “Hun leven is aan gort, dan is de compensatie die nu geboden wordt een grijpstuiver.” Zij is blij dat er in elk geval ook aandacht komt voor de gevolgen voor gastouders, gastouderbureaus en kinderopvanginstellingen. Zij zijn massaal hun klanten kwijtgeraakt, en waren daarna ‘besmet’: ouders durfden er geen opvang meer af te nemen uit angst voor de Belastingdienst.

Snel liep constant achter de feiten aan

Staatssecretaris Menno Snel van financiën zat lange tijd in een ‘tunnelvisie’ bij de affaire rond de kinderopvangtoeslag. De Tweede Kamer wil tijdens een debat van hem weten: waarom trad hij niet eerder op?