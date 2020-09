Oud-wethouder De Mos wil samen met zijn advocaat de landelijke politiek in

De van corruptie verdachte oud-wethouder van Den Haag Richard de Mos en zijn advocaat Peter Plasman beginnen een landelijke politieke partij. Dat maakten de twee zaterdag bekend in een interview met het AD. Met wat De Mos en Plasman “ombudspolitiek” noemen, wil de nieuwe beweging mensen meer gaan betrekken bij de landelijke politieke besluitvorming.

Volgens De Mos is er ondanks het gefragmenteerde politieke landschap ruimte voor een nieuwe politieke partij. Tegen het AD zegt hij: “Onderzoek van Maurice de Hond wijst uit dat 46 procent van de kiezers vindt dat er ruimte is voor een nieuwe ombudspartij. Een beweging die met allerlei lokale partijen samenwerkt, mensen directe inspraak geeft bij grote besluiten of kleine keuzes, via burgerjury’s, referenda.” Maandag wordt de nieuwe partij formeel gelanceerd, dan zullen De Mos en Plasman meer vertellen over hun plannen.

Democratische vernieuwing

De nieuwe politieke beweging wil in elk geval plannen presenteren voor democratische vernieuwing, zei De Mos dit weekend al. Maar ook waar het justitie en veiligheid betreft hebben De Mos en Plasman ideeën voor hoe het beter kan. In het AD zegt Plasman, sinds eind jaren tachtig actief als advocaat, zich zorgen te maken over de rechtsstaat. “De rechtsstaat bestaat bij gratie van vertrouwen en daar wordt te weinig aan gewerkt. Mensen hebben slecht toegang tot het recht, er lopen tig veroordeelden rond die nog een celstraf moeten uitzitten, doorlooptijden van strafzaken zijn veel te lang, rechters zijn bezig met allerlei randzaken als personeelsmanagement.”

Het is voor Plasman niet voor het eerst dat hij mee zal doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. In 2017 deed hij mee aan de verkiezingen met de partij voor Niet-Stemmers, maar behaalde hij niet genoeg stemmen voor een Kamerzetel. Ook De Mos heeft enige politieke ervaring. Hij werkte onder meer als medewerker en Kamerlid voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Op dit moment is hij raadslid en fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de gemeenteraad van Den Haag. Daarvoor was hij wethouder in de stad, maar nadat de recherche zijn werkkamer binnenviel, vroeg de burgemeester hem om af te treden: De Mos is verdachte in een onderzoek naar corruptie, omkoping en het schenden van het ambtsgeheim. De wethouder zou volgens het OM onder meer bevriende ondernemers voorrang hebben verleend bij het verlenen van vergunningen, in ruil voor giften aan zijn partij. De betrokkenen ontkennen dat.

Volgens De Mos en Plasman vormt het strafrechtelijk onderzoek geen belemmering voor hun politieke plannen. Tegen het AD zegt Plasman: “Ik ga resoluut uit van de onschuldpresumptie: een verdachte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is en er een een veroordeling ligt.” Wel zegt Mos te hebben geleerd van zijn zaak, en te willen voorkomen dat er een “zweem van negativiteit” ontstaat rond donaties. Daarom heeft de partij behalve een bestuur ook een stichting aangesteld die de fondsen gaat werven. De Mos en Plasman zullen naar eigen zeggen ook een integriteitscheck moeten ondergaan bij hun nieuwe partij.

Lees ook:

Hoe de ‘ombudspolitiek’ van Richard de Mos tot een inval leidde

De onervaren Richard de Mos pronkte met zijn ‘ombudspolitiek’ waarmee hij de belangen van ondernemende burgers liet samengaan met die van de gemeente. Hij was gewaarschuwd.