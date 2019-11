Oud-voorzitter Partij voor de Dieren vecht zijn schorsing aan

Achter het royement van Wolswinkel steekt een conflict over de koers van de partij. Moet die activistisch blijven, of zich juist verbreden als politieke partij? Ook speelde de vraag of discussie hierover überhaupt mogelijk is. Wolswinkel vond van wel, partijprominenten als toen nog partijleider Thieme niet.

De jonge wiskundedocent werd dit voorjaar op het partijcongres met een pleidooi voor meer transparantie en dialoog onverwacht gekozen tot voorzitter. Wolswinkel was toen voorzitter van de onafhankelijke jongerenorganisatie Pink!.

De rest van het bestuur kon zich niet vinden in de opstelling van Wolswinkel. Ze vonden dat hij besluiten van het bestuur naast zich neerlegde. Ook zou hij de partij in de media beschadigd hebben door ‘persoonlijke opvattingen’ te uiten alsof daar ‘breed draagvlak’ voor zou zijn.

‘Een buitengewoon problematisch precedent’

Tegen zijn royement kwam een deel van de leden in het geweer. Volgens deze groep, die een extra congres wil, is het wegsturen van een voorzitter aan de leden, en niet aan een bestuur. In januari komt er een vervroegd congres.

Wolswinkel heeft zijn besluit dinsdagavond laten weten aan de partijtop. Woensdag zal hij dat formeel melden, per aangetekende brief. “Het royeren van een verenigingsvoorzitter creëert een buitengewoon problematisch precedent, en het is daarom belangrijk dat het bestuursbesluit nietig wordt verklaard”, zegt Wolswinkel. Hij ziet zijn beroep met vertrouwen tegemoet. In een interview met Trouw gaf hij aan dat hij zichzelf niet ziet terugkeren als voorzitter, maar dat de Partij voor de Dieren ‘zijn partij’ blijft.

Lees ook:

‘Mijn situatie is hartverscheurend’

Sebastiaan Wolswinkel werd dit voorjaar voorzitter van de Partij voor de Dieren. Een half jaar later zet zijn eigen bestuur hem uit de partij. “Ik begrijp heel goed waarom de partijtop gelooft dat hun houding de enige juiste is.”