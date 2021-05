Oud-Kamerlid Meindert Leerling (1936-2021) was in een eerder leven journalist en medeoprichter van de EO

‘Meindert van de EO in de politiek’. Zo kopte Het Parool in 1981 over het begin van de lange politieke loopbaan van Meindert Leerling (geboren op 11 juli 1936 in Heerjansdam), waarvoor hij zes maanden verlof had genomen van zijn tv-werk. Als medeoprichter van de Evangelische Omroep was hij al een bekend tv-gezicht en regisseur van programma’s.

Leerling begon zijn journalistieke carrière als sportjournalist in 1954 bij de Rotterdamse kwartetbladen, die later opgingen in Trouw. Hij schreef veel over voetbal, zaterdagvoetbal uiteraard. Leerling was lid van De Gereformeerde Bond, een behoudende stroming binnen de Nederlands Hervormde Kerk, later de Protestantse Kerk in Nederland. In 1981 werd hij lijsttrekker van de RPF, de reformatorische partij die zes jaar eerder was opgericht als reactie op de vorming van het CDA uit de christelijke partijen ARP, KVP en CHU. Onder leiding van Leerling lukte het dat jaar voor het eerst om in de Tweede Kamer te komen, met twee zetels.

Ook in de politiek het evangelie voorop

Leerling was een christen die ook in de politiek het evangelie vooropstelde. “De rest is afgodendienst”, is een van zijn uitspraken. Dat leidde soms tot felle botsingen met andere christenen in de politiek. Leerling protesteerde ook tegen de aflegging van de ambtseed (‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’) door de eerste hindoe in de CDA-fractie in 1992. Daar was de (monotheïstische) eed niet voor bedoeld, stelde hij.

Ook met de gereformeerde broeders van het GPV voerde hij een strijd over de juridische gelijkstelling van geregistreerde (man/vrouw)relaties voor de Belastingdienst en het erfrecht, waartoe het GPV was overgegaan. Dat mocht niet verhinderen dat enkele jaren na het vertrek van Leerling de RPF in 2000 samenging met het GPV in de ChristenUnie.

“Hij heeft jarenlang als eenmansfractie trouw en met enorm veel inzet zijn werk gedaan”, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in een reactie. Hij roemt de ‘grootsheid’ en ‘warme betrokkenheid bij Israël’ van Leerling. Na zijn politieke carrière leidde hij onder meer reizen naar Israël.