Otten start partij zonder ‘boreale praatjes’ en neemt twee senatoren mee

Henk Otten, de in ongenade gevallen oprichter van Forum, start een nieuwe beweging en neemt twee senatoren mee uit de voorheen elfkoppige Senaatsfractie. Forum voor Democratie werd dit voorjaar bij de verkiezingen met twaalf zetels de grootste partij in de Eerste Kamer, op de voet gevolgd door de VVD met eveneens twaalf zetels. Otten zelf verwacht dat meer Forumleden naar hem zullen overstappen, ook uit de provincies.

De Telegraaf snapte Otten met de twee senatoren, Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker, op een terrasje in Zwolle. Forumleider Thierry Baudet zegt officieel nog van niets te weten. De Vries is net als Otten partijman van het eerste uur en partijvoorlichter. Rookmaker was relatief nieuw in de partij en in het verleden kort actief voor D66. Zij deed onlangs nog een vergeefse bemiddelingspoging tussen Baudet en Otten.

Maar dat conflict leek al maanden af te stevenen op een scheuring. Forum royeerde Otten half juli als partijlid. Volgens Otten zijn meer partijleden ontevreden over de koers. “Dat is begonnen op de verkiezingsavond op 20 maart, bij de boreale speech”, zei hij vanochtend in het Radio 1-journaal. “Daar zijn heel veel mensen van geschrokken. Het gaat een kant op, waar wij ons niet achter willen scharen.” Baudet verbaasde op 20 maart vriend en vijand met een overwinningstoespraak vol filosofische verwijzingen en termen die ook door extreem-rechts gebruikt worden.

Volgens partijleider Thierry Baudet draaide het conflict met Otten om misbruik van de partijfinanciën. Otten was de penningmeester van het bestuur. De afgelopen tijd werd al duidelijk dat binnen Forum een cultuur heerst van beloningen uit de partijkas. Otten had een betaling aan zichzelf gedaan, maar betaalde die later terug. Forum deed een melding van fraude met partijgelden bij het ministerie van binnenlandse zaken. Otten deed deze zomer aangifte van smaad.

Met zijn nieuwe partij, nog zonder naam, wil Otten zich richten op koopkrachtverbetering en maatregelen tegen migratie. Ook staat hij sceptisch tegenover klimaatuitgaven.

