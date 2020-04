Opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland haalt oude wond in de coalitie open

Vanuit de samenleving groeit ondertussen de druk om een groep van 500 kinderen in Nederland op te vangen. Ook een deel van de achterban van het CDA en VVD roert zich.

Broekers-Knol wil dat de kinderen op het Griekse vasteland in pleeggezinnen worden opvangen, waarbij Nederland op verzoek van de Grieken helpt het voogdijsysteem te verbeteren. Het plan van de staatssecretaris is nog ‘in voorbereiding’, aldus het ministerie, volgende week volgen details. De ministerraad reageerde vrijdag positief op het plan. Via ‘Nieuwsuur’ lekte donderdagavond uit dat het kabinet er enkele miljoenen voor wil uittrekken. Vluchtelingenorganisaties noemen het in een reactie een ‘schijnoplossing’.

Een woordvoerder van de staatssecretaris bevestigt wel contact is gezocht met Movement on the ground, de hulporganisatie van Johnny de Mol. Die is actief in de Griekse opvangkampen en zou kunnen helpen bij de uitvoering. Ook zijn in Griekenland al tientallen medewerkers van het Coa en de IND werkzaam.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind is verbaasd dat het plan van de staatssecretaris grotendeels op straat ligt. “Terwijl we nog aan het onderhandelen zijn.” Voordewind noemt het “een goede eerste stap, maar we zien ook graag herplaatsing in Nederland.” De ChristenUnie en ook D66 hebben zich achter de actie uit de samenleving geschaard, om de kinderen naar Nederland te halen. D66-Kamerlid Maarten Groothuizen in een tweet: “De kampen zijn overvol en de omstandigheden erbarmelijk. Daarom steunt @D66 de oproep om een aantal kwetsbare kinderen op te vangen. Solidariteit houdt niet op bij de grens.” D66 wil verder niet ingaan op vragen.

Dringende oproep aan het kabinet

Met vluchtelingen- en religieuze organisaties deden (oud-)politici, opiniemakers en wetenschappers donderdag een dringende oproep aan het kabinet: haal deze kwetsbare kinderen hier naar toe. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is de situatie in de overvolle Griekse kampen met de komst van het coronavirus al helemaal onhoudbaar geworden. Op de eilanden verblijven zo’n 40.000 vluchtelingen.

Onder de steunbetuigers zijn prominenten uit Broekers’ eigen VVD, zoals oud-ministers Neelie Kroes en Pieter Winsemius. VVD-burgemeester Koen Schuiling deed vanaf het dak van Forum Groningen een oproep: “Laten we de kinderen zonder vader en moeder opvangen. Het is een kwestie van beschaving.” Ook binnen de achterban van het CDA is er verdeeldheid over de kwestie, zo bevestigen CDA-prominenten aan Trouw. Oud-politici als Bert de Vries en Tineke Lodders steunen de oproep publiekelijk, van de lokale afdelingen alleen het CDA in Bloemendaal.

Daarmee tekent zich een scheidslijn in de coalitie af langs dezelfde lijnen als destijds bij het kinderpardon. Deze kwestie bracht de coalitie begin vorig jaar bijna aan het wankelen. De VVD was fel tegen, het CDA aanvankelijk ook. Uiteindelijk kwam er een pardon omdat de christen-democraten omging, ook toen onder druk van partijprominenten en een deel van de achterban.

Griekenland vroeg maanden geleden de EU-lidstaten al om in totaal zo’n 2500 kinderen op te nemen. Elf Europese landen waaronder Duitsland vorige week, gaven daar gehoor aan. In Nederland gaven 37 gemeenten aan dat er in hun stad plek is voor deze kinderen.

