Optimistisch kabinet schrapt in hoog tempo de laatste coronamaatregelen. ‘Het land gaat weer open’

De omikronvariant die het kabinet twee maanden geleden zo erg vreesde dat het een lockdown afkondigde, blijkt toch de uitweg uit de crisis. Voorlopig althans. “Het land gaat weer open”, kondigde minister van volksgezondheid Ernst Kuipers aan tijdens de persconferentie van dinsdagavond. De eerste zonder premier Mark Rutte.

Het kabinet schaft in twee weken tijd vrijwel alle maatregelen af. Vanaf aankomende vrijdag geldt er nog een week een generieke sluitingstijd (1 uur ‘s nachts) en moeten bezoekers van sportscholen, restaurants en bioscopen nog een coronatoegangsbewijs laten zien. Een week later kunnen kroegen en clubs weer de hele nacht open blijven en vervalt de QR-code voor toegang.

Half maart wil het kabinet kijken of de dan nog resterende maatregelen ook kunnen komen te vervallen. Dat zijn een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, testen voor toegang voor evenementen binnen met meer dan 500 bezoekers en het per direct aangepaste thuiswerkadvies. Dat luidt nu: werk zoveel mogelijk thuis, maximaal de helft van de tijd op kantoor.

‘Corona is nog niet weg, verre van’

Kuipers zegt dat hij ‘optimistisch’ is over de komende weken. “Maar we moeten ook realistisch blijven. Corona is nog niet weg, verre van.” Daarom roept hij carnavalsvierders op om grote menigten te mijden. En kwetsbaren zullen volgens hem de komende tijd extra voorzichtig moeten blijven. “Anderen moeten ook rekening met hen houden. De kans dat je besmet raakt, is groot en dat geldt dus ook voor de kans dat je het virus overdraagt op iemand met een kwetsbare gezondheid.”

Volgens het RIVM is het hoogtepunt van de omikrongolf achter de rug. Volgens het instituut ligt het r-getal voor het eerst sinds december weer onder de 1. Dat betekent dat het aantal besmettingen daalt. In de afgelopen week zijn bij de GGD’en 482.695 positieve tests afgenomen. Dat is 21,7 procent minder dan in de zeven dagen daarvoor. Ook de hoeveelheid ziekenhuisopnames daalde. Afgelopen week werden 1149 mensen opgenomen, tegen 1393 in de week daarvoor.

Geen lockdownachtige maatregelen meer

De komende tijd wil Kuipers werken aan zijn langetermijnstrategie. Mochten er nieuwe, ziekmakender virusvarianten ontstaan, dan wil de minister zoveel mogelijk ‘van lockdownachtige maatregelen wegblijven’. Hij wil dan proberen om alle sectoren open te houden, en het virus bestrijden met algemene maatregelen als mondkapjes, goede ventilatie of een thuiswerkadvies.

Ondertussen is het kabinet van zins om het OMT-advies op te volgen om testen zoveel mogelijk af te schalen. Het kabinet denkt dat mensen bij klachten bereid zullen blijven om zelftesten te doen en bij een positieve test in isolatie te gaan. Het kabinet wil de verspreiding van het virus zoveel mogelijk volgen met steekproeven en rioolmonsters.

Wat verandert er? Het advies maximaal vier mensen thuis te ontvangen is dinsdagavond komen te vervallen. Daarnaast kunnen werknemers weer maximaal de helft van de tijd op kantoor werken. Vanaf aankomende vrijdag mogen horeca en culturele instellingen tot 1 uur ‘s nachts open blijven. Afstand houden en een mondkapje zijn niet meer verplicht in theaters en cafés, wel moeten bezoekers een QR-code laten zien. Als meer dan 500 mensen een evenement bezoeken, gelden die maatregelen wel. Per 25 februari wil het kabinet de meeste resterende beperkingen schrappen, inclusief het coronatoegangsbewijs. Wel geldt daarna nog een mondkapjesplicht in het ov, een thuiswerkadvies voor de helft van de tijd en een 1G-beleid voor evenementen binnen met meer dan 500 bezoekers.

Lees ook:

OMT: In volgende fase van de pandemie meestal niet meer testen bij de GGD

Het OMT ziet in de toekomst een grote rol weggelegd voor zelftesten, waarvan mensen de uitslag online kunnen invoeren. Zo hoeft men meestal niet meer naar de GGD.