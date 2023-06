Oproep aan samenleving: stop met al die agressie

Naast politieke partijen, van coalitie en oppositie, komen hulpverleners, advocaten en journalisten in het geweer tegen toenemende agressie en geweld in de samenleving. Met het manifest hopen ze een discussie over ‘gedeelde waarden’ los te maken waardoor er een eind komt aan fysiek en verbaal geweld. ‘Het is tijd om een streep in het zand te trekken’.

Het manifest is een initiatief van de D66-Tweede Kamerleden Joost Sneller en Hanneke van der Werf. “We zien de laatste jaren een tendens van toenemende agressie en bedreigingen’’, zegt Van der Werf. “Meestal verstomt de discussie hierover na weer een incident. Met dit manifest zeggen we: tot hier toe en niet verder”.

Volgens de initiatiefnemers verhardt de samenleving en groeit de maatschappelijke onrust. D66 ervaart dat aan den lijve door de vele bedreigingen tegen hun partijleider Sigrid Kaag, maar ook andere politici worden geïntimideerd tot aan de voordeur. ‘Als volksvertegenwoordigers hun woorden inslikken uit angst voor hun veiligheid en die van hun familie, dan is onze democratie in gevaar’, aldus de tekst van het document.

Spugen en intimidatie

Maar het probleem is veel breder dan de politiek, zegt Van der Werf. Al jaren worden politieagenten, zorgverleners en brandweermensen belaagd bij de uitoefening van hun werk. Ook boa’s, conducteurs en zorgverleners moeten het steeds meer verbaal en fysiek ontgelden. Organisaties als de Nederlandse Politiebond, de Brancheorganisatie Zorg, de Nederlandse Boa Bond en de FNV onderschrijven het manifest.

‘’Spugen, handtastelijkheden en intimidatie zijn helaas heel gewoon geworden in het openbaar vervoer”, zegt Henri Janssen van FNV Spoor. Dat advocaten, rechters en journalisten ook steeds meer bedreigd worden is een aanval op de rechtsstaat. Daarom zet Jeroen Soeteman namens de Nederlandse Orde van Advocaten zijn handtekening onder het manifest. “Omdat ik hoop dat het tot bewustwording leidt. De helft van alle advocaten hebben vorig jaar te maken gehad met een vorm van agressie en geweld. Van ramen ingooien tot intimidatie en bedreiging. Zo kunnen we ons werk niet meer doen”.

Het manifest is in eerste plaats bedoeld om ‘onze gedeelde waarden’ in ere te herstellen. ‘Spreek je uit, laat niet normaal worden wat niet normaal is. Het is hoognodig dat de stille meerderheid zich luid laat horen en zegt: tot hier en niet verder’. Er wordt een oproep gedaan aan werkgevers om het eigen personeel beter te beschermen. De regering moet een 'samenwerkingsverband’ oprichten waar men terecht kan voor advies, hulp en weerbaarheidstrainingen.

Of de aanstichters van bedreigingen en geweld zich iets van het document zullen aantrekken is de vraag. Maar Van der Werf verwacht wel dat het debat erover en de brede ondertekening het ‘tegengeluid’ krachtig zal maken. “Hopelijk zullen mensen zich achter de oren krabben en zich afvragen of het normaal is wat ze doen”.

Lees hier het hele manifest.

