Oppositie wil prijsstijgingen aanpakken, formerende partijen houden zich stil

Frustratie. Dat moet bijna de voltallige oppositie in de Tweede Kamer dinsdag hebben gevoeld. Terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek die ochtend de maand november een historisch hoog inflatiecijfer van 5,2 procent toekende, stemde de aanstaande coalitie motie na motie weg om de kelderende koopkracht van Nederlanders per 1 januari te herstellen. Ondertussen slinken de mogelijkheden, voor zowel de Tweede Kamer als het aanstaande kabinet, om vlak na de jaarwisseling nog iets te kunnen betekenen voor mensen die vanwege de hoge prijzen knel komen te zitten.

De roep vanuit de Kamer om koopkrachtherstel klinkt al sinds een maand of anderhalf. Eerst voorzichtig, maar sinds vorige week laat de Kamer krachtig van zich horen. “Met of zonder kind, iedereen gaat erop achteruit”, zei Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens het begrotingsdebat over Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorige week op basis van voorlopige inflatiecijfers. In een breed gesteunde motie pleitte Omtzigt voor een verhoging van het minimumloon met vier procent per 1 januari. “Mensen die aan de onderkant werken, kunnen dan net rond blijven komen en zakken niet verder weg in het moeras.” Ook voorstellen over het aanvullen van de compensatie voor de hoge energierekening passeerden de revue. In totaal gingen vijf moties, van de PVV, SP, BIJ1 en GroenLinks en PvdA, over koopkrachtherstel.

Geen van de moties haalde het

Geen van de moties haalde het dinsdag. Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (VVD) van sociale zaken en werkgelegenheid verwees eerder al naar de formerende partijen voor koopkrachtherstel. Tot zij met een plan komen, kan ook de gefrustreerde oppositie niet veel beginnen. Tegelijkertijd blijkt uit CBS-cijfers dat Nederlanders in november 53 procent meer betaalden voor gas dan een jaar eerder. Elektriciteit werd zelfs 74,9 procent duurder. En ook de prijzen van voeding (1,1 procent) en kleding (5,2) stegen ten opzichte van vorig jaar.

Of de formerende partijen per 1 januari iets aan de prijsstijging willen doen, is onbekend. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart is het niet ondenkbaar dat zij hun kiezers willen behoeden voor koopkrachtverlies. Daarbij: er lijkt overeenstemming te zijn binnen de coalitiepartijen over het verhogen van de minimumlonen. Maar of een eventuele ingreep op tijd komt, is twijfelachtig. Het kabinet heeft een aantal keer per jaar de mogelijkheid om begrotingswijzigingen door te voeren. De allerlaatste mogelijkheid is net achter de rug. Daarvoor lijkt het aanstaande kabinet dus te laat. De zogeheten najaarsnota is namelijk al naar de Tweede Kamer gestuurd en wordt volgende week in de Kamer besproken. Dit is dan ook de laatste mogelijkheid voor Kamerleden wijzigingen in de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te forceren (mits er steun is).

Uitzonderlijke situaties

Los van de vaste begrotingscyclus kan het kabinet ook een zogeheten incidentele suppletoire begroting indienen. Deze tussentijdse begrotingswijziging is officieel bedoeld voor uitzonderlijke situaties en maakt het mogelijk aanpassingen op een ander moment dan gebruikelijk aan de Kamer voor te leggen. In deze coronatijd diende het kabinet 168 incidentele suppletoire begrotingen in, blijkt het cijfers van de Algemene Rekenkamer. Bijvoorbeeld om geld vrij te maken voor noodsteun. Kiest het kabinet voor deze route, dan nog is het de vraag of de Tweede Kamer op tijd over de voorstellen kan beslissen.

De vraag is alleen, nuanceert Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam, of het wel zo verstandig is dat het kabinet op de korte termijn ingrijpt. Een te snelle overheidsreactie op de stijgende prijzen kan de inflatie nog verder aanjagen. Voorkom daarom hapsnap-beleid als de compensatie van de hoge energierekening, richt dat op kwetsbaren en neem de gemiddelde energieprijzen en niet dagkoersen, zegt de hoogleraar financiële markten. En betracht terughoudendheid bij het verhogen van de minimumlonen.

