Oppositie wil ingrepen AOW en jeugdzorg van tafel

Terug naar de tekentafel. Die harde boodschap brengt de oppositie dinsdag als het kersverse kabinet het regeerakkoord zal verdedigen. Veel oppositiepartijen zeggen onder geen beding in te stemmen met de ingrepen in de jeugdzorg en de AOW. Ze eisen dat die plannen van tafel gaan.

Het kabinet wil over twee jaar 100 miljoen bezuinigen op de jeugdzorg. In de jaren erna levert de sector, die kampt met oplopende wachttijden, jaarlijks nog eens een half miljard in. Voor AOW’ers geldt dat hun inkomen niet zal meestijgen met de geplande 7,5 procent verhoging van het minimumloon. Tegelijkertijd profiteren gepensioneerden met een laag inkomen niet van de verhoogde ouderenkorting die het kabinet introduceert om de koopkrachtdaling te compenseren. Uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat de koopkracht van gepensioneerden er met 0,4 procent op achteruit gaat, terwijl werkenden er niet op achteruit gaan.

De stelligheid van de oppositie is problematisch

Het is wonderlijk, zegt SP’er Bart van Kent, dat een kabinet dat zoveel miljarden uittrekt, zoveel mensen boos kan maken. Onbestaanbaar, zeggen ze ook aan de andere kant van het politieke spectrum bij JA21 en PVV. En ook GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren zeggen de plannen niet te steunen. Opvallend genoeg laat de over het algemeen constructieve SGP zich ook kritisch uit over de jeugdzorgplannen. Vooral omdat de jeugdzorg nu een gemeentelijke aangelegenheid is en de wachtlijsten almaar langer worden, aldus de partij. Of de SGP in zal stemmen met de ontkoppeling van de AOW, laat de partij van het debat van dinsdag afhangen.

De stelligheid van de oppositie is voor het kersverse kabinet problematisch. Een vanzelfsprekende meerderheid in de Eerste Kamer, die nodig is om de plannen door te laten gaan, ontbreekt. En partijen die normaal gesproken bereid zijn het kabinet aan deze meerderheid te helpen, stellen zich bijzonder kritisch op. Dit is niet ons regeerakkoord, zegt de PvdA bijvoorbeeld, nog verwijzend naar de op niets uitgelopen formatiegesprekken van afgelopen zomer. De partij vindt de koppeling tussen de AOW en het minimumloon “een groot goed dat je niet uit handen moet geven”.

Carola Schouten (ChristenUnie), minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Beeld ANP

Een pittig debat

Voor het kabinet lijkt sleutelen aan de oorspronkelijke plannen onvermijdelijk. Maar vooralsnog geven de verantwoordelijke bewindslieden daar nog geen blijk van. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van jeugdzorg zei eerder het eerst over de inhoud te willen hebben. Daarna pas over het financiële plaatje. En Carola Schouten, minister voor pensioenen, beloofde gepensioneerden afgelopen vrijdag (indien nodig) te compenseren voor de stijgende prijzen. Bij de Voorjaarsnota worden de koopkrachtplaatjes opnieuw onder de loep genomen, aldus Schouten.

Ondertussen regent het verontruste brieven van maatschappelijke organisaties. Vorige week nog schreven de senioren van de VVD, CDA en D66 een brandbrief naar hun eigen fracties. De AOW-ontkoppeling viel ze rauw op het dak, aldus voorzitter Minie Walma van de VVD-senioren in het FD. Maandag riepen verschillende ouderenorganisaties het kabinet in een andere brandbrief op de ‘uitholling van de AOW’ te voorkomen. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei vorige week alle gesprekken over de verbetering van de jeugdzorg te staken als het kabinet vasthoudt aan de bezuinigingen. Het maakt allemaal dat het kabinet dinsdag een pittig debat te wachten staat.

