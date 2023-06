Oppositie verwijt coalitie dat ze Rutte uit de wind willen houden

De oppositiepartijen willen eerst afwachten hoe de minister-president woensdag ‘reflecteert’ op de harde kritiek van de parlementaire enquêtecommissie over het niet nakomen van beloftes aan de gedupeerden.

De woordvoerders van CU, D66, en VVD namen dinsdagavond in het debat over het enquêterapport 'Groningers boven gas’ vrijwel dezelfde woorden in hun mond; namelijk dat de premier op de kritiek moet ‘reflecteren’. Een oordeel willen ze nog niet vellen.

Het leidde tot de beschuldiging van Jesse Klaver (GroenLinks) dat de coalitie afspraken heeft gemaakt om de premier de hand boven het hoofd te houden. “Dat valt me zwaar tegen”. Klaver had gehoopt op een meer open houding van de partijen. De VVD’er Jeroen van Wijngaarden reageerde daarop fel: “We hebben geen enkele afspraak gemaakt, daar moet u over ophouden”.

Het CDA was de enige coalitiepartij die wel al liet weten het “onbegrijpelijk” te vinden dat de premier pas in 2018 - zes jaar na de zwaarste aardbeving, die van Huizinge - van de ernst van de situatie doordrongen was. In Groningen was die opmerkingen slecht gevallen, aldus het debuterend Kamerlid Eline Vedder. Ze kreeg te horen: “Doen wij er er als inwoners dan niet toe?”

Wantrouwen

De meeste oppositiepartijen hadden al een oordeel klaar. “Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet, waarom stapt u niet op?”, vroeg Sandra Becker (SP) rechtstreeks aan de premier. “Wanneer is het een keer genoeg?”, vroeg Caroline van der Plas (BBB) zich af. “Wanneer denkt de premier zelf: ‘ik stap op’”. Ook de andere oppositiepartijen waren kritisch over de premier. Het lid Sybren van Haga kondigde al een motie van wantrouwen aan.

De kern van de kritiek op Rutte is hij dat hij ondanks de excuses in 2019 niet ‘het verschil heeft gemaakt’ bij de oplossingen van de problemen en het leed van de inwoners, concludeerde de enquêtecommissie. Dat hij pas een jaar eerder zag hoe ellendig het was, gaat er bij de oppositie niet in. “Ik denk dat u daarover loog”, aldus Henk Nijboer (PvdA), die de premier op dit punt ‘ongeloofwaardig’ vond. “Wat zijn excuses dan waard?”

Het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt uit kritiek op premier Rutte tijdens het debat. Beeld ANP

Nieuw schandaal

Kritiek was er ook over de vijftig plannen die het kabinet heeft voorgesteld om de ‘ereschuld’ aan Groningen in te lossen. Er is voor de komende jaren 22 miljard euro beschikbaar om schade eerder uit te betalen en het herstel te bevorderen. Maar vrijwel de hele Kamer is er ontevreden over. Het is geen eenduidig plan en het mist samenhang. “Ik voorzie een nieuw toeslagenschandaal door alle losse maatregelen die soms wel en soms niet gaan werken”, voorspelde het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt.

Ook over de financiële afhandeling zijn er twijfels. Mensen met beperkte schade kunnen zonder bewijzen voor te leggen 40.000 euro krijgen. De Kamer vroeg vrijwel unaniem om juist ook coulant te zijn tegen mensen en bedrijven met juist veel, vaak complexe nood. Zoals boeren, bedrijven en eigenaars van monumenten. Daarvoor heeft het kabinet te weinig oog, vinden zelfs de coalitiepartijen.

Het CDA wil een Task Force om die problemen te lijf te gaan. "Centraal moet staan dat we mensen moeten verlossen van de bureaucratische ellende”. De grens van 40.000 euro is volgens de Kamer arbitrair en leidt bovendien voor ongelijkheid binnen gemeenschappen, omdat de een wel geld krijgt en anderen - die eerder al tevergeefs geprocedeerd hebben - niets krijgen.

Veel kritiek is er op de oliemaatschappijen Shell en Exxon die jarenlang geprofiteerd hebben van de gaswinning en miljarden hebben verdiend, maar niets bijdragen aan het herstel en de schade na de aardbevingen. Met een heffing of een andere aanslag zouden de twee maatschappijen gedwongen moeten worden mee te betalen. Staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) onderhandelt momenteel met de twee maatschappijen of ze vrijwillig willen bijdragen.

Woensdag komen de minister-president en staatssecretaris Vijlbrief in de Tweede Kamer aan het woord.

