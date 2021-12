Oppositie slijpt de messen voor debat over regeerakkoord. ‘Geen feestmaand’

Wat staat er op het spel in het debat?

Officieel gaat het over het eindverslag van de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Zij zitten daarom in vak K, bij de regering, en kunnen ook vragen krijgen van Kamerleden. In de praktijk zullen vooral de Kamerleden van de oppositie op zoek gaan naar de zwakke plekken in het coalitieakkoord. Dat heeft de titel ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’ meegekregen. De vier coalitiepartijen zullen een motie indienen waarmee ze Mark Rutte aanwijzen als formateur.

Pas nadat het kabinet op het bordes heeft gestaan, in januari, zal er een langer debat zijn over de regeringsverklaring. In theorie is dat het eerste moment dat een parlement een nieuwe regering naar huis kan sturen, maar dat zal niet gebeuren. In januari zijn de plannen pas doorgerekend door het Centraal Planbureau. Sommige plannen voor klimaat en onderwijs moeten zelfs nog verder worden uitgewerkt

Wat zijn de zwakke plekken in het regeerakkoord?

Die ontbrekende doorrekening is al een van de zaken waarop de oppositie grote kritiek heeft. De coalitiepartijen hebben hiervoor (nog) geen tijd gehad of genomen, maar nemen hiermee ook een risico, als straks blijkt dat sommige plannen niet de beoogde resultaten opleveren of veel meer kosten.

De oppositie van SP tot PVV heeft daarnaast haar pijlen gericht op de kostenbeheersing van bijna vijf miljard in de zorg. Er komt ook geen extra geld voor het personeel. Vanuit de zorg is hier vol onbegrip op gereageerd.

PvdA-leider Lilianne Ploumen mist ‘sociale en eerlijkere keuzes’, zoals ‘hogere lonen, hogere AOW en meer investeringen in de zorg’. Ook zegt ze dat deze ‘coronacoalitie’ het contact met de samenleving kwijt is. “Terwijl bij de coalitie applaus klinkt voor het bereikte akkoord, is het voor veel Nederlanders geen feestmaand”.

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft “grote twijfel of deze coalitie de mooie woorden in het regeerakkoord wel waar gaat maken.” Hij vindt het ongeloofwaardig dat de problemen waar de coalitie een oplossing voor zoekt niet nieuw zijn, terwijl ‘dezelfde mensen aan het stuur zitten’.

Dat is de kritiek van de linkse partijen die niet mee mochten onderhandelen. Wat vindt de rechtse oppositie?

Geert Wilders noemt het ‘een nachtmerrie voor Nederland’, Forum voor Democratie spreekt in een schriftelijke reactie van ‘klimaatfetisjisme en meer controledwang’. Deze partijen lopen ook te hoop tegen de migratieplannen van de coalitie. Volgens Wilders gaan de grenzen wagenwijd open. Kees van der Staaij van de SGP, die de vorige coalitie regelmatig steun verleende, twitterde: “Versterking van veiligheid en defensie is positief. Maar ben absoluut niet gerust op medisch-ethische onderwerpen en de vrijheid van onderwijs.”

