Oppositie: Minister De Jonge moet ingrijpen bij sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep

In de Tweede Kamer bestaan grote zorgen over de naderende sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep. SP en GroenLinks willen dat minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) er alles aan doet om er voor te zorgen dat de jongeren de juiste zorg blijven krijgen. De oppositiepartijen vrezen dat ze op wachtlijsten belanden.

SP-Kamerlid Maarten Hijink houdt zijn hart vast, zegt hij. “Binnen een paar maanden wordt de instelling ontmanteld? En waar moeten de tweehonderd bewoners naartoe? Het is volstrekt onduidelijk. Onder ouders, maar ook onder de jongeren zelf heerst onrust. En dat kan niet met deze kwetsbare doelgroep.”

Het beste zou zijn, vindt Hijink, als de instelling een doorstart maakt, op welke manier dan ook. In ieder geval moet het personeel behouden blijven voor de sector, aldus de SP’er. Hij wil dat minister De Jonge helpt bij het onderzoek naar zo'n eventuele doorstart.

Het ministerie van volksgezondheid laat weten de vinger aan de pols te houden. Allereerst zijn de zorgaanbieder en de betrokken gemeenten aan zet, vindt De Jonge. ‘Het is belangrijk dat de sluiting en de overdracht van kinderen en personeel zorgvuldig gebeurt. Het ministerie en de inspectie volgen de overdracht en de continuïteit van zorg op de voet’.

Instellingen kunnen ook omvallen

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt het ‘te gemakkelijk’ dat de minister in eerste instantie naar de gemeenten kijkt. Ze is ervan overtuigd dat er voor de tweehonderd mensen die zijn ondergebracht bij De Hoenderloo Groep niet genoeg alternatieve behandelplekken zijn in het land. “Het zijn jongeren met complexe problemen. Die kunnen natuurlijk niet overal terecht.”

Westerveld wil een Kamerdebat met minister De Jonge over de kwestie, maar vooralsnog hebben de coalitiepartijen daar geen behoefte aan. VVD’er Martin Wörsdörfer zei vorige week dat ‘instellingen natuurlijk ook kunnen omvallen vanwege financiële wanprestatie’. “Dat is een reden waarom dat gewoon terecht zou kunnen zijn.” Het kabinet moet eerst in een brief meer duidelijkheid geven waarom De Hoenderloo Groep de deuren dicht moet doen. Daarna volgt eventueel alsnog een Kamerdebat.

Het kabinet heeft bij de laatste Algemene Politieke Beschouwingen, in september, toegezegd dat er expertisecentra komen voor jongeren met meervoudige problemen. Dit moet voorkomen dat deze jongeren van het kastje naar de muur worden gestuurd zodra ze ergens om hulp vragen. Premier Rutte omarmde tijdens de Algemene Beschouwingen dit voorstel van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Het kabinet trekt er jaarlijks 26 miljoen euro voor uit.

Westerveld erkent dat deze nog te openen expertisecentra de jongeren uit De Hoenderloo Groep niet gaan helpen, de sluiting van de zorginstelling komt daar te vroeg voor.

Lees ook:

‘Sluiting van De Hoenderloo Groep dupeert ruim tweehonderd kinderen’

Een grote jeugdzorginstelling op de Veluwe gaat dicht. Wat betekent dit voor de tweehonderd kinderen die er wonen?

Goede jeugdzorg? Elke gemeente heeft zo zijn eigen idee

De jeugdzorg is te versnipperd geraakt, stelt minister De Jonge. Hoe komt dat, en wat zijn de gevolgen? Limburg als voorbeeld van hoe gemeenten uit elkaar drijven.