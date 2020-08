Oppositie is eensgezind: het kabinet reageert te laconiek op de besmettingsgolf

De oppositie is eensgezind na de persconferentie van premier Rutte: het ontbreekt het kabinet aan een strategie om de corona-uitbraak uit te doven. Het kabinet reageert volgens de partijen veel te laconiek op de stijgende besmettingscijfers.

Vooral de linkse partijen laten weinig heel van de kabinetslijn en pleiten voor rigoureuzer ingrijpen. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher liet zich de voorbije dagen al uit over de volgens hem gebrekkige regie van het kabinet. Zo ook na de persconferentie. Asscher: “Het virus rukt op, terwijl lang niet iedereen getest wordt, er onduidelijkheid is over ventilatie, ouderen en scholen zich zorgen maken en de GGD meldt dat ze het amper bijhouden. Dat los je niet op met een oproep.”

Rutte kondigde donderdag wel degelijk enige aanscherpingen aan en hij spoorde burgemeesters aan zo nodig strenger in te grijpen. Verder redeneert de liberaal Rutte zoals hij al de hele coronacrisis doet: mensen moeten het zelf doen en de overheid kan en mag niet te diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet had op een veel duidelijkere boodschap over mondkapjes gehoopt. Rutte en De Jonge laten het al dan niet verplichten van mondkapjes aan burgemeesters. Een ‘halfslachtig betoog’, vindt Ellemeet, die hoopte dat het kabinet met beleid zou komen dat consistent is met de buurlanden. In België en Duitsland zijn mondkapjes op veel plekken verplicht, waaronder in winkels en horecagelegenheden.

We raken het zicht op het virus kwijt

SP-fractieleider Lilian Marijnissen kijkt met zorg naar het afschalen van het contactonderzoek, dat na Amsterdam ook elders dreigt te gebeuren. “Dan raken we het zicht op het virus kwijt.” De GGD-capaciteit moet omhoog en er moet meer en sneller getest worden, vindt Marijnissen. Bovendien was volgens haar Rutte’s oproep aan jongeren om zich beter te gedragen, te eenzijdig.

Het maakt duidelijk dat Rutte en De Jonge woensdag tegenover een kritische Tweede Kamer staan, als die terugkeert van het zomerreces om over het coronavirus te praten. Ook van de rechtse oppositie hoeft het kabinet niet op al te veel bijval te rekenen. PVV-leider Geert Wilders vindt dat het kabinet slecht is voorbereid op een tweede virusgolf. “Als die er komt, is dat ook omdat het kabinet besmetting via aerosolen en via ventilatie nog steeds onvoldoende erkent.”

Het kabinet haalt de teugels aan

De groei van het aantal coronabesmettingen baart het kabinet zorgen. Met enkele aanscherpingen hoopt het een tweede golf te voorkomen.