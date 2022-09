Oppositie hekelt steeds grotere rol van ‘gespreksleider’ Remkes

Hoe gaat het ‘perspectief’ eruit zien voor de boeren die vanwege stikstof hun bedrijfsvoering radicaal over een andere boeg moeten gaan gooien? Dat perspectief bieden zou een mooie klus kunnen zijn voor de nieuwe minister van landbouw die wordt gezocht in Den Haag.

Het is onduidelijk of die minister nog zelf een stempel kan drukken op de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet gaat het vinden van een oplossing voor de stikstofproblematiek nog verder uitbesteden.

De nieuwe minister zal – net als de rest van het kabinet – vooral afwachten met welke adviezen ‘gespreksleider’ Johan Remkes komt. Die zit momenteel met boerenorganisaties om tafel. Remkes’ adviezen beginnen steeds doorslaggevender te worden, de rol van het kabinet wordt steeds kleiner.

Het kabinet leunt na het onverwachte vertrek van landbouwminister Staghouwer nog meer op ‘gespreksleider’ Johan Remkes. Rutte sluit niet uit dat Remkes met ‘diepgravende reflecties’ komt, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer.

Doorbraak moet soms van buiten de politiek komen

De premier moest zich daar al voor de tweede keer in korte tijd verantwoorden voor politiek tumult binnen zijn eigen kabinet rond stikstof, na de eerdere ophef over CDA-leider Hoekstra die het doel om in 2030 klaar te zijn met de terugdringing van stikstof op losse schroeven wil zetten.

Nu politiek binnen het kabinet de problemen zich opstapelen, prijst premier Rutte des te meer dat soms een doorbraak van buiten de politiek moet komen. “Het is heel gebruikelijk in de politiek, als de soep heel heet wordt, om iemand te vragen met veel ervaring”, aldus Rutte tegen de Kamer.

Tijd wordt er ook gekocht nu het kabinet worstelt met de eigen rol. Pas na Prinsjesdag wordt het eindverslag van Remkes verwacht. Daarna komt de nieuwe (of tijdelijke) minister van landbouw met een eigen ‘perspectiefbrief’ namens het kabinet, met daarin wat de boeren concreet aan hulp kunnen verwachten bij het omschakelen naar een landbouw die minder schadelijk is voor de natuur.

Oppositie noemt het uitstel slecht nieuws

De oppositie kon gisteren maar moeilijk geloven dat dit alles niet tot verdere vertraging leidt, zoals de premier beweert. Ook coalitiepartij D66 noemt het uitstel om pas na Prinsjesdag met nader bericht voor de boeren te komen ‘slecht nieuws’.

SP-Kamerlid Renske Leijten verwijt de premier dat hij “de sleutels van het Torentje maar beter aan Remkes kan geven”. Al sinds een rechterlijke uitspraak in 2019 weet Rutte dat er dringend politieke actie nodig in om stikstof terug te dringen, aldus Leijten.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver wil dat het kabinet per brief tekst en uitleg geeft, omdat ook nog steeds onduidelijk is wat de lijn is van het kabinet sinds CDA-leider Hoekstra met zijn kritiek kwam op de stikstofdoelen van het kabinet.

Bij de SGP ziet Kamerlid Roelof Bisschop al een andere mogelijkheid gloren: “Het kabinet kan meteen het hele proces anders aanvliegen” en de stikstofplannen in zijn geheel versoepelen.

De ChristenUnie zoekt een opvolger voor Staghouwer. Politiek leider Gert-Jan Segers wil de tijd nemen om na te denken wie hij namens de ChristenUnie naar voren wil schuiven. Wat het invullen van de vacature bemoeilijkt, is dat de opgestapte minister van landbouw Staghouwer achter de schermen al liet doorschemeren dat hij ongelukkig was met de steeds grotere rol van Remkes.

