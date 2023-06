Oppositie dient motie van wantrouwen in tegen Rutte vanwege ‘Groningen’

Aan het eind van een lange dag debatteren kwam Klaver met zijn motie, waarover bij het ter perse gaan van deze krant nog niet is gestemd. In ieder geval steunt de PVV, SP, PvdA, BBB, Partij voor de Dieren en het Kamerlid Omtzigt de Kameruitspraak, maar waarschijnlijk ook de andere oppositiepartijen. De partijen betreuren dat Rutte de eer niet aan zichzelf heeft gehouden door af te treden.

Eerder in het debat leggen verschillende Kamerleden namelijk een directe link tussen de kindertoeslagenaffaire en de Groningse gaswinning. In beide gevallen gaat het om 'systeemfalen’ van de overheid, aldus Klaver. De eerstgenoemde kwestie leidde tot het ontslag van het vorige kabinet. Waarom nu dan niet, vraagt Henk Nijboer (PvdA) aan Rutte.

Die peinst er niet over, zegt hij, omdat de kwesties volgens hem onvergelijkbaar zijn. Bij het toeslagenschandaal was er het optreden van de overheid ‘hardvochtig en onterecht’, omdat de criteria in het beleid niet deugden. Bij de afhandeling van schade en versterking in Groningen was de gaswinning in tientallen jaren ‘iets goeds’ en kwam pas later ‘de verschrikkelijke nevenschade’ naar boven. Bovendien is de regering al bezig met een andere, verbeterde kijk op de problematiek.

‘Je komt overal mee weg’

De ergernis bij Jesse Klaver (GroenLinks) over deze vergelijking is groot: “Dat kunt u niet menen! Weet u waarom dit funest is? Hele generaties jongeren hebben dit soort debatten gezien, je hoeft nooit af te treden, je komt overal mee weg.” Vandaar zijn motie van wantrouwen. Eerder die dag had Rutte wel al toegegeven ‘te weinig gedaan te hebben’ om de problemen in Groningen op te lossen. Het financiële gewin was dominanter dan de veiligheid van inwoners in het aardbevingsgebied.

Daarmee erkent hij de kritiek van de enquêtecommissie dat de premier ondanks beloften op te treden het verschil niet kon maken bij de afhandeling van schade en herstel na de aardbevingen. “Mijn interventies hebben niet altijd het gewenste resultaat opgeleverd”, aldus de premier. Wat die interventies dan precies waren, een vraag van het Kamerlid Alexander Kops (PVV), kan hij niet precies vertellen. “Het is niet zo dat ik in mijn eentje kan zeggen: we gaan het allemaal anders doen, zo werkt het niet.”

De premier belooft vanaf nu alles op alles te zetten om ‘recht te doen aan de Groningers’. Rutte: “Ik ga niet aan Groningers vragen mij te vertrouwen. Ik kan alleen aangeven wat ik wil. Ik hoop op termijn iets van vertrouwen terug te winnen.”

Het bedrag dat Groningers met aardbevingsschade kunnen krijgen zonder bewijzen voor te leggen wordt verhoogd van 40.000 naar 60.000 euro, zo belooft staatssecretaris Hans Vijlbrief (mijnbouw). Dat betekent dat 99 procent van de gedupeerden geholpen kunnen worden. Voor complexe en grotere schade bij boeren, bedrijven en monumenten worden task forces ingezet om de problemen zonder verdere bureaucratie af te handelen. Ook zal hij alles op alles zetten om dit jaar nog de gaswinning te stoppen en niet pas volgend jaar.

