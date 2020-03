Opnieuw kritiek op het kabinet in coronadebat

Tegen het einde van het debat over het coronavirus doet zich een moment voor dat illustreert hoe het kabinet moet improviseren en hoe de Tweede Kamer soms het gevoel heeft aan de zijlijn te staan. Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) heeft er net een stug debat met een aantal geïrriteerde Kamerleden opzitten over het aantal beschikbare intensivecarebedden, als hij van een bode een briefje aangereikt krijgt. De benodigde 1600 bedden zijn er toch.

Lang lijkt het erop dat het kabinet komende week mogelijk niet kan voorzien in het aantal bedden dat in het slechtst denkbare scenario nodig is. De Jonge zou er alles aan doen, maar in noodgevallen zou het kunnen gebeuren dat twee patiënten aan één beademingsapparaat moeten. Een pijnlijke boodschap, nadat woensdag voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in een noodkreet de Tweede Kamer vroeg om alsjeblieft die benodigde capaciteit te regelen.

Vandaar de frustratie van de Kamerleden. Als De Jonge zegt dat er volgende week zo’n 1100 bedden beschikbaar zijn, maar dat die mogelijk ook voor reguliere spoedzorg zijn, reageert SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: “We kunnen toch niet tegen mensen zeggen dat ze volgende week even geen auto-ongelukken of hartfalen moeten hebben?”

Rustiger dan vorige week

Ondanks de soms stevige kritiek op het kabinet, verloopt het coronadebat van donderdag rustiger dan dat van vorige week. Binnen en buiten de Kamer was er ergernis over de toon en de duur van dat debat. Kamervoorzitter Khadija Arib beperkte het aantal toegestane vragen tot vijf. Desondanks duurt het debat toch weer zes uur.

Vorige week waren vooral Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) fel in hun kritiek. Na de “intelligente lockdown” die het kabinet maandag aangekondigde, zijn ze milder. Wel vinden de rechtse oppositiepartijen dat het kabinet de maatregel te laat nam.

Premier Mark Rutte erkent na kritiek van de Kamer dat de persconferentie van maandag “rommelig” verliep. “Het was gewoon zwak.” De kern van de boodschap had volgens hem moeten zijn dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven en dat zij buiten anderhalve meter afstand moeten houden. “Daarbovenop is de maatregel gekomen, dat als je koorts of benauwdheid voelt, je je hele gezin thuishoudt. Dat sneeuwde een beetje onder in die rommelige persconferentie.” Om herhaling te voorkomen, zullen er de komende tijd minder persmomenten zijn, met hooguit twee bewindspersonen en na een langere voorbereiding.

Ruzie met Roche

Voor de bestrijding van het virus is volgens deskundigen een ruime beschikbaarheid van testmateriaal essentieel. Het Zwitserse bedrijf Roche produceert het overgrote deel van het testmateriaal, maar kan dat door de grote vraag niet leveren. De receptuur wil het bedrijf niet delen.

Tot verontwaardiging van de Kamer. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher vraagt het kabinet alle middelen in te zetten om aan het recept te komen, “inclusief een dwanglicentie.” GroenLinks-voorman Jesse Klaver: “Dat een bedrijf winst belangrijker vindt dan de volksgezondheid is een schande.” De hele Kamer steunt Asschers motie om zo nodig het recept te vorderen.

Voorlopig wil het kabinet zover nog niet gaan. De Jonge: “Als dat nodig is, moeten we het doen, maar als het via de telefoon kan is het sneller.” De Jonge zegt al meerdere keren met de Zwitsers te hebben gebeld. Vordering kan volgens hem de verhouding verstoren met de farmaceut, die Nederland ook voor andere zaken nodig heeft.

