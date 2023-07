Opluchting op bij de leden: eindelijk winnen de ChristenUnie-principes het weer van het compromis

Mirjam Bikker, partijleider van de ChristenUnie, staat achter in de zaal. Ze wiebelt van haar ene been op haar andere, in haar handen de toespraak die ze straks gaat houden. “Wat ik erg mooi vond”, hoort ze iemand in de microfoon zeggen, “is de rechte rug van Mirjam die we op tv hebben gezien. Dat kan alleen maar met een goed ontwikkeld moreel kompas.”

“Mooi gezegd”, antwoordt de gespreksleider.

Buiten het zicht van de sprekers geeft Bikker een knikje van dank, richting niemand in het bijzonder. Ze glimlacht wat ongemakkelijk. Het is het zoveelste compliment aan haar adres, dinsdag op een ledenbijeenkomst in Veenendaal. Mensen noemen haar moedig en dapper, ze prijzen haar principes en wensen haar wijsheid.

Van Sanny Brunekreeft, fractievoorzitter van de Veenendaalse CU-fractie, krijgt Bikker een innige omhelzing. “Ze is nog maar een halfjaar partijleider, maar ze stáát er”, zegt Brunekreeft. “Altijd op de inhoud, ze weet precies waar je de grens moet trekken.”

Een brug te ver

In evenementenhal De Basiliek zijn ruim tweehonderd ChristenUnie-leden samengekomen voor tekst en uitleg. Over de kabinetsval, uiteraard, maar vooral de rol die de kleinste coalitiepartij daarin speelde. Maandenlang onderhandelde de partij met de VVD, het CDA en D66 over nieuw asielbeleid – tot vrijdag. Het voorstel om gezinshereniging voor bepaalde vluchtelingen in te perken was ‘een brug te ver’ voor de CU.

Hoe goed je ook zoekt, over die opstelling klinkt in de achterban van de ChristenUnie geen onvertogen woord. Dat was weleens anders: asiel is een gevoelig dossier binnen de partij. Partijleden stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Meermaals moest de Tweede Kamerfractie opheldering geven over pijnlijke compromissen. In augustus vorig jaar verzamelden verbolgen CU’ers binnen een mum van tijd genoeg handtekeningen voor een spoedcongres. Het kabinet wilde toen eveneens gezinshereniging inperken, en tot onvrede van veel leden ging de ChristenUnie destijds wél akkoord.

Een nieuwe migratiedeal uitleggen

In een andere werkelijkheid was het deze week wéér zo gegaan: aanvankelijk was de bijeenkomst juist gepland om met leden te praten over een nieuwe migratiedeal. “Ik dacht: als er een pakket komt, moet ik dat op maandag, voordat de politieke week begint, hier gaan uitleggen”, zegt Bikker.

Want hoewel het kabinetsberaad uiteindelijk klapte, de onderhandelaars waren het over veel zaken wél eens. Daar zaten ook afspraken bij ‘waarvoor ik hier geen applaus zou krijgen’, erkent Bikker. Onder meer inperkingen rond de opvang en rechtsbijstand voor kansarme asielzoekers, hadden op veel kritiek van CU’ers kunnen rekenen.

Ook intern werd afgelopen weken stevig gediscussieerd. Namens de ChristenUnie nam staatssecretaris Maarten van Ooijen (volksgezondheid) deel aan de asielgesprekken binnen het kabinet. Telkens als andere partijen weer een extra voorstel op tafel legden, moest hij terug naar de fractie.

Daar kon de wil van onderhandelaar Van Ooijen om eruit te komen soms botsen met de inhoudelijke kennis en gevoeligheid bij de Kamerfractie, zeggen betrokkenen. “Als je jezelf zo moet strekken in een onderhandeling, kan het ook binnen eigen kring verzuren.”

Staande ovatie

Toch voelde niemand van de CU-top zich opgelucht toen het kabinet klapte, zeggen ze. “Het heeft zwaar op me gedrukt”, vertelt Van Ooijen. “Daar kan ik eerlijk over zijn.” Ook Bikker zegt in haar toespraak dat ze ‘de zwaarte heeft gevoeld’ en ‘heel graag’ een pakket had uitonderhandeld. “Maar waarden kun je niet inslikken. Voor de ChristenUnie is zo’n waarde dat kinderen opgroeien bij hun ouders. Dat konden we niet opgeven, dan hadden we iets van onszelf opgegeven.”

Die boodschap kan op grote waardering rekenen bij de achterban, blijkt tijdens de bijeenkomst. Concreet: een staande ovatie. Voor veel ChristenUnie-leden wegen landsbelang en bestuurlijke verantwoordelijkheid zwaar, evenals het argument dat zónder hun partij een rechtse parlementaire meerderheid klaarstaat voor ‘kil beleid’. Maar na zes jaar coalitiepolitiek lijkt de rek eruit. De opluchting is voelbaar. Eindelijk winnen principes weer van het compromis.

Lees ook:

Onvrede bij CU’ers over asieldeal blijft – maar de deal zelf ook

Als het aan de partijtop van de ChristenUnie ligt, blijven de asielplannen van het kabinet in stand. Daaraan kon een speciaal ingelast spoedcongres, met veel kritiek en grote zorgen, zaterdag helemaal niets veranderen. En dat was ook precies de bedoeling.